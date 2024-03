Preocupación por el dengue: faltan repelentes y una farmacia empezó a regalarlos

En medio de un brote histórico se registra un faltante de Off , el principal repelente contra los mosquitos transmisores producido por una empresa de origen estadounidense. La virtual desaparición del producto en las góndolas llevó a un alza de precios inédita , y de este modo el envase de Off crema de 60 gramos , el pote más pequeño, supera los 14.000 pesos en Mercado Libre y el aerosol de 170 cm3 cuesta casi 40.000 pesos en el sitio de compraventa; valores a los que además hay que sumar más de 6.000 pesos de envío, a menos que se retire en el domicilio del vendedor. ¿Qué ocurre con este producto y por qué hay poca existencia?

La marca Off está registrada por la empresa SC Johnson -responsable también de Raid y Fuyi-, que lo fabrica desde 1957 en base al compuesto DEET. Este producto fue creado en 1946 para proteger a los soldados del Ejército de EE.UU. en zonas selváticas y cuatro años después fue liberado para uso público.

En nuestro país hay desabastecimiento del producto desde principios de año, cuando apareció la primera gran oleada de mosquitos. En ese momento, desde los supermercados advertían que frente a la alta demanda había problemas con las entregas. “Estamos saliendo a buscar segundas marcas en el mercado, pero la oferta disponible no alcanza. Hubo un problema de previsión, porque la verdad es que no estaba previsto este volumen de demanda y también hubo retrasos en las autorizaciones para la importación del activo que no se fabrica acá. Hasta ahora, venimos tirando con el stock del año pasado porque todas las cadenas teníamos mercadería del último verano que nos había quedado porque con la seca no hubo mucho mosquito”, explicaron por esos días.

Mientras que desde el lado mayorista, afirmaban que “Off volvió a habilitar la venta en los últimos días, pero con una cuota de producto muy chica”. Y los proveedores dijeron que “tuvieron demoras en la importación del activo que se usa para la producción”, según citó la agencia DIB.

En ese momento, hace menos de cuatro meses, sorprendía el valor de los envases de Off, que oscilaban entre los 3.000 y 5.000 pesos, lo que provocó fenómenos virales como el comerciante de Azul que ofrecía “una rociada por 500 pesos”.

Con la actual invasión de mosquitos y el brote de dengue, esos valores subieron mucho más que la inflación, que ya de por sí fue elevada. Y entonces es que se ofrece Off en aerosol en Mercado Libre a 39.000 pesos. Las excusas son las mismas que principio de año: “La compañía no entrega el activo”.

De modo que habrá que esperar que termine esta oleada de insectos para que, presuntamente, se recuperen los stocks de Off. Y acudir a productos alternativos, como el Aktiol, fabricado por la empresa de capitales nacionales Queruclor.

La solución que encontró una farmacia argentina: repelente gratis

En el noroeste argentino, el sistema de salud pública de Tucumán se sumó a la lucha contra el dengue fabricando repelentes en la empresa estatal Farmacia Oficial.

Farmacia Oficial de Tucumán produce repelentes a base de citronela en diferentes formatos, como líquido y crema, con el objetivo de distribuirlos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) donde se registran casos de fiebre.

La empresa cuenta con cuatro laboratorios especializados en la elaboración de medicamentos, con productos aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).