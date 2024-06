Preocupación en el sector de la construcción: "Hay despidos y 3.800 obras paradas"

"Mar del Plata no escapa a la realidad del país. La paralización de la obra pública impactó muy negativamente en el sector y hay despidos", dijo Leonardo Tamburini, del Centro de Constructores, en diálogo con Buenas Mañanas , el programa de Canal 8 .

Embed - AUMENTARON LOS ROBOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

"La UOCRA viene insistiendo sobre la falta de trabajo que hay. Si bien en Mar del Plata el impacto es menor porque no hay tanta obra pública, ya se empieza a sentir", agregó.

Tamburini precisó que la paralización interanual fue de 42 por ciento en el sector. "Se siente en los despachos de material y en la cantidad de trabajadores con empleo. Mucha gente que estaba en la obra pública intenta ir a la obra privada a buscar su sustento", sostuvo.

Según Tamburini, en los últimos 8 meses hubo un "incremento muy fuerte" del costo de construcción. "Hay lanzamientos demorados y una merma en la cantidad de cotizaciones que las empresas están realizando", indicó.

"Esperemos que la obra pública vuelva a tomar auge. Hay casi 3.800 obras paradas y eso ha resentido a toda la cadena de valor del sector", expresó.

Pese a que el panorama no es alentador, en el sector se mostraron esperanzados tras el anuncio del regreso de los créditos hipotecarios. "Puede dinamizar el sector inmobiliario y parte de eso puede absorber la obra privada.



Desde el Centro de Constructores afirmaron que hay no falta de insumos. "Al tener menor demanda, no tenés tanto cuello de botella y hoy se consiguen todos los materiales.