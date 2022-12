Preocupación de hoteleros: "La temporada es una incógnita"

“Hemos tenido una buena pretemporada, pero la temporada es una incógnita, no tenemos el mismo caudal de reservas que la temporada pasada. Si bien somos optimistas, el año pasado tuvimos la ayuda del previaje que este año no. Estamos en una recesión económica, con inflación alta, tal vez la disparidad dólar nos pueda beneficiar”, indicó Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica.

En este marco, destacó que el sector todavía está en recuperación ya que “en hotelería se perdieron mas de 10 mil camas que no pudieron pasar la pandemia, también muchos negocios en la gastronomía”. “Un año parado no se recupera en dos temporadas, no es por nada que hace 20 años no se abre un hotel en Mar de Plata. Estamos en un momento de recuperación”, agregó.

“Olvidémonos de la temporada de 20 días. El promedio es de 5”, aseveró. De todos modos, anticipó que seguramente “se va a tomar personal” para la temporada, aunque muchos empezarán en enero.