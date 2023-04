Presentaron la correcaminata solidaria de familias y perros

El encuentro contará con un circuito de 3.5 kilómetros para trotar y dos dentro del Polo Club para los que quieran caminar uno o dos kilómetros y en el Centro Hípico stands de emprendedores junto con Zoonosis con su punto de información.

image.png

Para inscribirse ingresar a https://www.eventbrite.com/e/petrun-palestra1-edicion-tickets-590425136477 ,más info en @petrunpalestra en instagram y en las plazas de la ciudad donde se hace presente el equipo de la Ong para difundir. También se puede asistir a Palestra de lunes a sábado de 8 a 19 en Cerrito 1280. En caso de lluvias, se realizará a mediados de mayo.

"Los animales y los niños son vulnerables y no pueden elegir dónde vivir, qué comer, qué recibir. Es nuestra responsabilidad. Veo el trabajo que hacen, mudo, porque no es tan visible, y me saco el sombrero" dijo el titular de Zoonosis luego de que Taberna dejara el saludo del Intendente Guillermo Montenegro, quien recibió el número 0001 como participante. El funcionario, acompañado por su perro Burton, afirmó que la Pet Run "sirve para visibilizar todo el trabajo que se hace en la ciudad e insta a la tenencia responsable".

image.png

Por su parte Marina Milioni, como representante de la Ong, recordó que Palestra está conformado por un hogar convivencial y centro de día con 500 niños además de comedor solidario. "Con este evento nos pareció que nos conectábamos con otras pasiones", afirmó.

Lila Pintos informó que este encuentro no es competitivo sino participativo y que "muchas personas ponen más que su tiempo y ganas para que todo pueda funcionar. Conocimos un mundo diferente cuando nos metimos en la temática, la problemática que hay con los perros en la ciudad; lo mejor siempre es que el perro tenga familia y de ahí surge nuestro lema de tenencia amorosa y responsable y ayudar a las asociaciones rescatistas que muchas veces son unipersonales. La importancia de la castración, la adopción y el tránsito. Son temas que tuvimos que aprender y hacer nuestras para poder seguir adelante".

Por último, la madrina del evento afirmó que "la causa lo merece para hacer visible la problemática que hay. Es necesario involucrarse desde todos los estamentos. Los animales dan amor puro, no tienen maldad, son como los niños en muchas cosas. Son seres sintientes por eso hay que mejorar legislaciones".