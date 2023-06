Presentaron en Mar del Plata el "Recipiente Faro Prototipo para la Gestión de Residuos"

Los Eventos “El Deporte cuida al Planeta” proponen contribuir con acciones concretas a cargo de instituciones educativas y deportivas, que sirvan de modelo para la concientización y sensibilización responsable del cuidado del ambiente, en todo nuestro territorio nacional.

En el año de su Centenario, el Comité Olímpico Argentino se ha propuesto iniciar el camino de la responsabilidad ambiental, junto a toda la comunidad deportiva nacional y, en este caso, suma a “El Deporte cuida el Planeta en Mar del Plata”.

El presidente del COA Mario Moccia abrió las alocuciones y destacó: “Estamos trabajando por un deporte sostenible, tratando de hacer sinergia con todas las instituciones que están vinculadas al deporte para poder tener un ambiente más sano, menos contaminado y que sea más productivo. Entendemos que hay que evitar que siga proliferando el plástico en nuestras costas y que siga generando contaminación”.

Por su parte, Roca comentó que la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del COA “trabaja para producir un cambio de conducta, de comportamiento en las cosas cotidianas que realizamos día a día”.

El evento se presentó juntamente con la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mar del Plata, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), y la Asociación Argentina de Surf y participaron del mismo Mario Moccia, presidente del COA; Mabel Roca, secretaria de Actas de la entidad y presidenta de la Comisión junto a los integrantes de la misma Alejandro Bolgeri (miembro permanente del COA), Roberto González Niels (consejero), Hernán Gliniecki, Alejandro Almada, la quíntuple campeona mundial de patín Nora Vega y Lila Pintos, nexo de la comisión con el EMDER.

Entre las autoridades marplatenses se destacaron las presencias del intendente del Partido de General Pueyrredón Guillermo Montenegro; el director de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible Matías Cosso; el presidente del EMDER Andrés Macció; el presidente de la Asociación Argentina de Surf Horacio Alfredo Tortora y el director del Instituto Industrial Pablo Tavelli Gustavo Favero.

Destacados atletas, clubes y federaciones de la ciudad participaron del Evento “El Deporte cuida el Planeta”, entre ellos se destacaron los atletas olímpicos Ana Gallay, Fernanda Pereyra y Martín Conde (Beach Volley); Mariano Mastromarino y María de los Ángeles Peralta (atletismo), Brian y Cristian Rosso (remo), Lucas Conde (voleibol) y Juan Esteban de la Fuente (básquet 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018) junto a Mario Cilenti, director Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

También se dieron cita en el evento, importantes instituciones tales como la Universidad Nacional de Mar del Plata; el Área Naval Atlántica (Base Naval); la Prefectura Naval Argentina; la Asociación de profesionales de la Ed. Física; la Asociación Atlántica de Stand Up Paddle; la Asociación Atlántica de Balonmano (AsABal); la Asociación Marplatense de Voleibol (AMV); la Asociación Marplatense de Triatletas (ATM), la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), la Federación Atlántica de Tenis (FAT), Asociación Marplatense de Kayak (AMK), la Unión de Rugby Mar del Plata (URMDP), el Club Náutico Mar del Plata, el Club de Remo Atlantis, el Yatch Club Mar del Plata, el Ocean Club, el Club Atlètico Once Unidos, el Pancho Mutti Team, la Escuela de Triatlón del EMDER, la Escuela de Guardavidas del Instituto Arístides Hernández, el Sindicato de Guardavidas y Afines y la Escuela de SUP inclusivo, entre otras.

El COA hizo entrega de diversos obsequios a las autoridades presentes. Mario Moccia le entregó al intendente Guillermo Montenegro una réplica de la Escultura “Energía Olímpica” del artista Rogelio Polesello, el Libro Historia de las “Participaciones Argentina en los Juegos Olímpicos” y Guías de Educación Olímpica. Al presidente del EMDER Andrés Macció le obsequió una Estatuilla Sostenible, creada por los estudiantes de las Escuelas de Artísticas N°1 y N°2 del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Guías Olímpicas. Mabel Roca hizo lo propio con el director del Instituto Industrial Pablo Tavelli a quien le obsequió la Estatuilla, el libro y las guías y al Biología Club como agradecimiento por ceder el lugar para la realización del evento le dio la estatuilla y las guías. Mientras que, Alejandro Bolgeri y Nora Vega le entregaron la Estatuilla Sostenible a Matías Cosso, director de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible.