Presentaron una colección de libros sobre Mar del Plata

Con Mar del Plata como protagonista y la mirada puesta en el próximo 150° aniversario de la ciudad, desde la editorial Eudem se presentaron los primeros tres títulos de la colección: "Mar del Plata vertical. Piqueta, construcción y progreso" de Víctor Pegoraro, "La Pequeña Italia. Una comunidad portuaria" de Bettina Favero y "Sufrir en La Feliz. Infancia, enfermedad e instituciones" de Adriana Álvarez.

Respecto del objetivo y la génesis de la colección, su directora Elisa Pastoriza expresó: “Esta es una iniciativa neta de la Universidad y de EUDEM, que se plantearon hacer una colección sobre la historia de Mar del Plata en todos sus aspectos. En ese marco fui convocada para la dirección, lo cual es para mí un orgullo, porque hace muchos años que trabajo sobre la historia de la ciudad. Hace ya dos años que estamos armando esta colección, no es nada improvisado”.

Sobre la relevancia de este trabajo, Pastoriza dijo: “Creemos que es importante que la Universidad llegue a la sociedad civil, que llegue al conjunto de la comunidad, por eso pensamos en estos libros, que son para todo público, de pequeño formato, con una escritura atractiva pero no por eso no rigurosa. La ciudad cumple 150 años, que son los jóvenes 150 años, es una ciudad muy nueva. Pensamos que es importante para forjar la propia identidad, contar con estos libros que pretenden llegar a la comunidad escolar. Es fundamental complementar ese genuino interés que tienen los marplatenses con este material y llevarlo a la enseñanza de la historia de Mar del Plata en los colegios y por eso buscamos convocar muchos autores que trabajan sobre la multiplicidad de temas que hacen a nuestra historia”.

En el mismo sentido, el traductor y ensayista Alejandro Katz, que brindó su asesoramiento en la edición de la colección dijo: “Constituye un gran logro para un equipo muy robusto, muy entusiasta y muy capaz que asumió este desafío. Aprender a hablar con la sociedad es un desafío importante para las editoriales universitarias, que generalmente no lo encaran o no se lo proponen y creo que eso es un déficit. Por eso este trabajo realizado con Andrea Di Pace que es la directora, con Elisa Pastoriza que dirige las colecciones, con todo el equipo de Eudem y con el apoyo de la fundación y de la universidad ha sido realmente en mi opinión, extraordinario. Conozco bien el mundo y el mercado editorial hace 40 años, de aquí y del extranjero, y no he visto muchas colecciones de esta calidad”.

“Es importantísimo que la universidad y la editorial hayan decidido establecer una conversación con la sociedad marplatense a partir de la revisión y el conocimiento de la historia, de los conflictos, de los actores sociales que han construido esta localidad, este espacio tan complejo entre el mar y la pampa como dice la colección”, agregó.

Respecto del significado que tiene este trabajo para la UNMDP, el rector de la institución, Alfredo Lazzeretti explicó: “Es una colección que está destinada a reconstruir de alguna manera la historia de nuestra ciudad en sus múltiples aspectos. La universidad viene trabajando desde hace mucho tiempo, a través de sus investigadores, sobre la historia de nuestra ciudad, la historia de su movimiento obrero, del empresariado, de lo que significó la ley de propiedad horizontal, de las corrientes migratorias que han constituido nuestra ciudad. También se investigan las causas que siguen impactando, como los fenómenos nacionales, la pandemia y distintas cuestiones que van dejando su impronta en todo lo que fue la constitución de nuestra querida Mar del Plata”.

Del mismo modo agregó: “Poder poner en marcha esta colección, ya con tres ejemplares impresos y varios más en preparación, creo que es algo muy positivo que nos va a permitir a los marplatenses reencontrarnos y conocer con mayor profundidad nuestro pasado”.

Finalmente, Alberto Rodríguez, Presidente de la Fundación Universidad y Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la UNMDP manifestó: “Quiero destacar la labor de la editorial Eudem, una editorial con mucha presencia en la ciudad y la región en lo que hace al libro argentino. Puntualmente esta colección tiene un distintivo y es que se lleva a cabo desde las entrañas mismas de la institución y creemos que en ella sí maridamos mundos distintos, diferentes, pero integrados por la presencia tan fuerte de la universidad y esto es motivo de orgullo. Después del freno que implicó la pandemia, la editorial ha salido fortalecida y la colección es el fruto de todo esto. No es la labor de un día, de un grupo de investigación o de tres autores, sino que es un proceso que aquí comienza y su límite es el infinito, es todas las historias que podamos contar de esta ciudad, de esta región”.

En el mismo sentido agregó: “Entendemos que en el día de hoy estamos comenzando un camino en términos institucionales, entendemos que es el evento cultural de lanzamiento de los 150 años de la ciudad que vamos a vivir en febrero. Casi lo podemos poner como un título: La UNMDP está a la vanguardia, a la cabeza de la celebración de los 150 años de Mar del Plata. Este es el aporte que vamos a hacer, con varios libros más dentro de la colección, con el repaso de estos 150 años de historia y los 40 años de democracia. Las historias de la ciudad serán contadas y desde nuestra parte es un orgullo y queremos mostrar agradecimiento con las instituciones que hacen posible que el libro sea el puntapié para iniciar esta gran empresa cultural”.