Prestadores de discapacidad reclaman deudas con retención de tareas y una movilización

El reclamo de prestadores y personas con discapacidad sobre un agravamiento en el atraso de los pagos motivó un cese de tareas y una nueva manifestación que se realizará el próximo viernes ante la oficina de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en la ciudad, en donde alegan que no les dan respuestas.

"La situacion que estamos atravesando desde hace ya mucho tiempo las personas que brindamos servicios de salud a personas con discapacidad se esta volviendo imposible. A la falta de pagos, autorizaciones, falta de reconocimiento de trabajadores en el nomenclador y ausencia de respuestas concretas, hay que sumarle ahora una nueva falta por parte de quienes definen nuestra cotidianidad laboral, y esa falta es la de respeto", informaron los damnificados.

Jésica, una psicopedagoga que participa de los reclamos, reconoció en diálogo con Ahora Mar del Plata que "hay obras sociales que adeudan períodos de 2020, 2021 y 2022, mientras que la mayoría de los prestadores cobraron solo hasta marzo de 2023". "Nosotros tenemos deudas con algunas obras sociales, como OSUTHGRA, OSDOP, OSPEP, así que eso va a ir variando", agregó.

En los últimos dias la Agencia Nacional De Discapacidad (Andis) ha hecho circular el aumento de honorarios para profesionales que trabajan con personas con discapacidad: "

Se estableció un aumento del 4,5% para mayo, que se va a facturar en los primeros días de junio y otro del 5% en junio, que se va a facturar en los primeros días de julio".

En sintonía, cuestionaron que "teniendo en cuenta que el ultimo indice inflacionario difundido por el INDEC es del 8,4% en el mes de abril, el aumento propuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad no puede ser interpretado de otra forma mas que una falta de respeto. A esto hay que sumarle que si bien la información de ese aumento circuló desde fuentes oficiales, aun no aparece en el Boletin Oficial para que haga efectivo dicho aumento. Esto conlleva que al dia de la fecha (12/6/2023) haya obras sociales que no aceptan o devuelven las facturaciones realizadas correspondientes al mes de mayo, ya que estan a la espera de la oficialización del aumento. Esto acarrea consigo mayores demoras en los cobros".

"Entendemos que para algunos puede resultar una complicación en muchos aspectos sumarse activamente a la lucha, pero sepan que la situación es realmente crítica y no hay mas opción que sumar todas nuestras fuerzas para poder defender nuestro derecho como trabajadores. Sin prestadores no hay prestaciones, sin prestaciones no hay derechos", concluyeron.