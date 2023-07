PreViaje 5: "Es una buena noticia y esperemos que se anuncie con certezas para no generar falsas expectativas en la gente"

"Hablar del Previaje siempre es una buena noticia y genera buenas expectativas. No tenemos confirmación de la fecha de lanzamiento y estamos a la espera para tener más detalles. No sabemos si se va a efectuar este año o si va a quedar para el año que viene", dijo el presidente de la Asociación de Agentes de Viajes, Gustavo Salvia. Y agregó: "Esperemos que la quinta edición se anuncie con certezas para no generar falsas expectativas en la gente".

PreViaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito, para viajar a todos los destinos de Argentina.

"El programa funciona perfectamente. Nosotros trabajamos para que el Previaje quede instalado en la agenda y sea una política de Estado", sostuvo Salvia.

Vacaciones de invierno

Los operadores turísticos calificaron como positivo el balance en lo que va de las vacaciones de invierno. "Los destinos tienen muy buena ocupación, al igual que Mar del Plata. Estamos conformes", remarcó Salvia.