Profesionales de la salud realizan protestas en la ciudad

La medida se desarrolla en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por FESINTRAS -Federación de Sindicatos Nacionales de Trabajadores de la Salud- y otros espacios de Salud.

Entre los reclamos solicitan ampliar horarios en los CAPS, guardia 24hs en todas las zonas, mayor cantidad de turnos médicos y disponibilidad en todos los Centros de Salud en Salud Mental, Trabajo Social, Obstetricia, Nutrición, Odontología, Enfermería y promotores de salud para atención y para promoprevención. Insumos, medicación y reparaciones edilicias.

La protesta de los residentes

Los médicos residentes realizarán un paro y movilización el jueves y se concentrarán en Zona Sanitaria VIII a las 10:30 hs.

"En el marco del paro nacional de salud y en defensa de la salud pública, los residentes de Mar del Plata; del Higa, Hiemi , Prim e Inareps decidimos salir a luchar por nuestros derechos. Los residentes de Provincia venimos de conquistar un reglamento que regula nuestras condiciones laborales con grandes avances y estamos peleando por su plena implementación. Pero aun continuamos teniendo salarios que se encuentran muy por debajo de la canasta familiar", sostuvieron en un comunicado.

Y agregaron: "Nos encontramos con recibos de sueldos en donde el monto recibido no es el esperado, incluso algunos compañeros cobraron menos que el mes pasado. Se han denunciado también muchos casos en donde directamente aún no cobraron. Los residentes organizados en la CPR y en asambleas por hospitales, venimos reclamando que trabajamos en un sistema de salud que se encuentra deteriorado, con pésimas condiciones edilicias y falta de recurso humano. Pedimos que haya continuidad laboral para los residentes y que no quede ningún egresado afuera. ¡Salimos en defensa de la salud pública, exigiendo que no se recorte en salud! Inspirados en la lucha de los residentes de caba seguiremos con nuestros reclamos por recomposición salarial, que ningún residente cobre por debajo de la canasta familiar! Y en unidad con todos los trabajadores de la salud".