Proponen normativa y campaña preventiva ante incremento de menores en sitios de apuestas ilegales

Se refuerza desde el Concejo Deliberante el impulso a normas y medidas que contribuyan a regular y controlar el funcionamiento de sitios de apuestas on line en los que, mediante el uso de sus teléfonos, empiezan a tener cada vez más protagonismo los menores de edad en rol de jugadores.

La concejal Mariana Cuesta viene trabajando en el tema desde el año pasado y confirmó a "Buenas Mañanas", programa que se emite por Canal 8, que el punto de partida fue lo que advertían los docentes de escuelas y colegios privados, con alumnos que reconocían ser apostadores en estos casinos virtuales.

“Todos los chicos tienen un teléfono, el problema existe y pensamos en cómo regular desde el concejo deliberante”, señaló la edil y recordó que el 80% de los sitios en los que merodean son de apuestas ilegales.

Ya desde el año pasado se enfocaron desde el deliberativo en una ordenanza, aprobada por unanimidad, para que el municipio lleve adelante un programa de prevención en escuelas secundarias.

“Apuestan desde celulares y ni se imaginan que quizás están endeudándose”, dijo y recordó que ese camino puede conducir a la ludopatía, considerada como un problema de salud mental y que como tal requiere de la intervención profesional. “Genera adicción”, dijo sobre esa recurrencia en el juego.

Lamentó que estos sitios permitan que menores puedan acceder y por ello consideró que desde el Estado, en sus distintos niveles, se debe tomar participación para regular el funcionamiento y evitar que sean accesibles para quienes no tienen la mayoría de edad.

Como complemento recordó que se avanza con otro proyecto para que en los espacios deportivos municipales se disponga de cartelería publicitaria y el mecanismo más conocido como “voz del estadio” para comunicar mensajes de prevención de la ludopatía y el riesgo del juego.

“Los adolescentes saben mucho de apuestas on line, saben de amigos endeudados o quizás ellos mismos pasan por eso”, dijo Cuesta y recordó que en redes “hay un bombardeo que promueve a apostar”. “La idea es alertar que esto trae riesgos, que puede ser peligroso y el endeudamiento es preocupante”, señaló.

Sobre los efectos de incurrir en esta patología advirtió no solo sobre el endeudamiento sino, más grave aún, la dificultad para salir de la coyuntura y el riesgo de tomar decisiones drásticas. “A veces no saben cómo resolver estas situaciones porque no pueden recurrir a adultos cuando el problema ya es muy grande”, remarcó.