Protesta en la puerta de un supermercado del centro: "Aumentan sus ganancias y especulan con el hambre"

"En medio de esta crisis, los grandes supermercados aumentan sus ganancias. Ellos son los monopolios y junto al Estado forman los precios, especulan con el hambre del pueblo. Nuestras condiciones de vida están cada vez peor, nuestros sueldos no llegan a fin de mes, y los supermercados día a día aumentan y remarcan los precios del alimento, engordando sus bolsillos. Son parte del empresariado que nos explota y saquean día a día. Por ello, ante el hambre, nos dirigimos a dónde está la comida", expresaron a través de un comunicado.

Los manifestantes se ubicaron en Córdoba y Rivadavia donde reclamaron "precarización laboral". "Por eso vemos cómo los docentes, trabajadores de la salud y otros sectores también están en la calle luchando por salarios dignos y mejoras de sus condiciones laborales a lo largo y ancho del país", aseveraron.

"El gobierno sigue jugando con el hambre del pueblo pretendiendo ajustar hasta las reivindicaciones más sensibles que supimos conquistar los movimientos piqueteros como es el alimento. Hace tres meses que no recibimos los alimentos para los comedores populares. Se habían comprometido a entregar en las primeras semanas de julio, y aún no hay cronograma de entrega. Mantienen preso del hambre al pueblo, pero desfilan por los barrios haciendo campaña, cuando no se resuelve ni lo más sustancial en la vida de la clase trabajadora", completaron.