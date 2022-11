Protesta de profesionales de la salud: "La respuesta en los CAPS es muy limitada"

“La situación que se vive en los barrios es de mucha tensión y vulnerabilidad del derecho a la salud muy marcada. En los CAPS la respuesta es muy limitada en cuanto a la medicación, insumos y la cantidad de profesionales. Eso se traslada a la cantidad de turnos que podemos otorgar por día. Eso trae aparejado una sobrecarga en la guardia en los hospitales que se podrían resolver en los centros de salud”, aseveró la profesional.

En este marco, también destacó que hay un faltante “importante” de insumos. “Hoy, para dar un ejemplo, no tenemos analgésicos inyectables en los centros de salud. No tenemos salbutamol en aerosol en los Caps. No estamos teniendo cosas básicas para poder atender situaciones que se nos presentan todos los días”, puntualizó.

“La escasez de turnos genera esos climas de tensión que se generan todas las mañanas en los centros de salud, más allá de la implementación de la aplicación. No estamos en contra del avance tecnológico, pero no ha proporcionado un avance en ese sentido porque no se modificó la cantidad de turnos que se entregan”, apuntó D’Ambra.

Asimismo, los residentes de provincia y de nación de Mar del Plata efectuarán este jueves un paro y movilización, concentrando en región sanitaria VIII a partir de las 10,30.