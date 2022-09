Protestas sorpresivas de los gastronómicos en hoteles y restaurantes: amenazan con un paro

El reclamo es por la equiparación salarial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se formalizó tiempo atrás desde UTHGRA a las cámaras empresariales y ante la falta de diálogo, en Mar del Plata como así también en otros puntos del país, comenzó el plan de lucha por tiempo indeterminado. Bajo el lema "igual tarea, igual remuneración", decenas de trabajadores salieron a la calle para visibilizar la situación.

"En caso de no llegar a un acuerdo el 7 de octubre vamos a paralizar toda la actividad hotelera y gastronómica. Hace semanas que venimos agotando las vías de diálogo, venimos insistiendo que es importante que el empresario escuche el reclamo genuino, pero vienen haciendo oídos sordos y no nos dejan otra alternativa que salir a la calle", explicó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, durante la movilización.

"Empezamos hoy con las manifestaciones y esto es por tiempo indeterminado", alertó Santín, y agregó: "No sabemos cuando terminará porque el empresario viene subestimando al trabajador y lo que no saben es que nosotros estamos hartos de que ellos no escuchen el genuino reclamo".

Se calcula que la diferencia salarial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de aproximadamente el 30%. De todos modos, Santín sostuvo que se trata de una "excusa técnica". "En la práctica hay un problema de fondo que es que nuestros trabajadores tienen un sueldo cercano a 85.000 pesos cuando el INDEC dice que se necesitan 119.000 para llegar a fin de mes. Nosotros necesitamos que los empresarios sepan que nuestros trabajadores y trabajadoras no llegan a fin de mes", remarcó Santín.

De esta manera UTHGRA Mar del Plata comenzó este jueves un plan de lucha por tiempo indeterminado. Una medida de fuerza que fue planificada recientemente en El Calafate, donde se reunieron los referentes de UTHGRA de las principales ciudades turísticas del país en un encuentro encabezado por el secretario general a nivel nacional, Luis Barrionuevo. Durante ese encuentro federal se decretó un paro para el 7 de octubre en el cual se "paralizará la actividad", si es que no se llega a un acuerdo.