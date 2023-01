Publicó la carta de un restaurante en la Costa y un detalle desató la polémica

Carlos Maslatón fue el que viralizó la carta de un restaurante en Valeria del Mar que terminó por desatar la polémica en la red social del pajarito. “Me pasaron esta lista de precios de un restaurante de Valeria del Mar y me parece fabuloso lo que hacen. Esta es la mejor manera de luchar contra el Estado comunista opresor, que te roba primero falsificando la moneda y, después, con los impuestos confiscatorios” , escribió el analista económico en su cuenta de Twitter, donde adjuntó la foto de la carta en cuestión.

Se puede ver en el menú un plato de pollo al ajillo, con un precio de $1800 si se paga en efectivo o al contado, pero de $2250 si se abona con tarjeta débito o crédito. Una distinción que presenta una diferencia de $450. Otro ejemplo es el lomo a la pimienta, que costaría $3000 con el primer método de pago y $3750 con el segundo.

image.png

Esto generó varias posiciones en las redes por un lado un comerciante salió a defender la posición del local de comida: “Un comercio como el mío pierde 12% aproximadamente por algunos métodos de pago electrónicos. Es preferible que se lo quede el consumidor si paga en efectivo”, expusó la persona sin dudarlo ni un segundo.

“Es choreo y evasión al Estado. Después podés explicarlo, justificarlo... pero no cambia. Es anarquía”, “El choreo es del Estado. Las personas y las empresas se defienden de esta manera. El débito se corresponde con depósitos bancarios y el efectivo, con circulante monetario físico. Que sea igual o diferente en el precio depende de las valoraciones del mercado”, “Ellos mismos los publican, es el menú oficial. No develo ningún secreto. Además, es 100% legal usar efectivo” y “Esto viola la Ley 24.240 y no puede establecerse que algo sea más caro si se paga con tarjeta de crédito”, son solo algunos de los comentarios que dejaron en contra de la acción.