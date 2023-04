Puerto paralizado y también bloqueado: el SOIP exige el blanqueo de 17 trabajadores

“Necesitamos hacer visible este reclamo porque hay 17 familias que necesitan una solución. Nos vemos obligados a esto ante la falta de respuestas. La registración laboral es un tema complejo en esta rama, es un trabajo arduo y constante que hacemos junto al Ministerio de Trabajo y la AFIP para regularizar”, dijo luego, en el móvil de Teleocho Informa.

Daniel, uno de los trabajadores despedidos, relató que están acampando desde hace 45 días. “Las instancias están agotadas, las negociaciones no se dieron y nos quieren llevar a una causa penal que no tiene nada que ver”. Y Ezequiel, que hace 22 años que trabaja en la empresa, explicó que “ya habíamos reclamado la registración anteriormente y no se pudo conseguir. También queremos que empiecen a llamar a las cosas por su nombre, las cooperativas son un maneje para que las empresas se llenen de plata sin pagar aportes”.