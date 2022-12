Qatar 2022: el motivo por el que la familia de Lautaro Martínez terminó en el hospital

Fue mediante historias que comentó una peligrosa situación que vivió su cuñado en Doha. “Lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me parece súper peligroso y fuerte lo que pasó”, sostuvo y agregó que hace unos días, su hermana y su novio fueron al shopping y pidieron un jugo. Cuando su cuñado se había tomado ya media botella descubrió que adentro tenía vidrios muy grandes.

Según relató Agustina, automáticamente acudieron a la gente del local y a la seguridad del shopping y le dijeron que tenía que ir al hospital, porque si se había tragado uno de esos vidrios podía ser muy peligroso. A su vez, contó que también acudieron a la embajada, ya que no estaban del todo seguros cómo funcionaba el sistema de salud, principalmente por el idioma.

“Nos contactaron con el dueño de la marca de jugos, el cual minimizó todo. Nos dijo que no pasaba nada y hasta nos acusó de que nosotros habíamos metido los vidrios o que pudieron haber entrado, no sé cómo, porque no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”, manifestó indignada.