Crimen en ex terminal

Crimen en ex terminal Confirman prisión preventiva a la pareja acusada de matar a Martín Mora Negretti frente a ex terminal

“Que la ley de mi hijo sirva para que los menores no puedan hacer cualquier cosa en la calle” , dijo a Ahora Mar del Plata a la espera de nuevos pasos positivos del texto que ingresaron en la Cámara de Diputados de la Nación y ya tiene su primer tratamiento en comisiones, con guiños de legisladores de distintas fuerzas políticas, incluido el oficialismo.

Cristina Negretti, mamá de Martín, es quien habilitó esta suma de apoyos en el sitio Change.org a la presentación ante el Congreso de la Nación de esta propuesta para que se trate “en forma urgente y promulgue” el proyecto de ley y Código Penal Juvenil. “Para que no haya más Martín en esta hermosa ciudad y bello país, pido que se haga justicia y podamos vivir en paz”, remarca Luis Mora.

La propuesta es que, según el tipo de delitos en el que incurran, los menores de edad puedan ser imputables a partir de los 14 años. En la actualidad la imputabilidad es posible a partir de los 16 años.

luis mora.png

En esta iniciativa tiene el asesoramiento legal local del abogado penalista Julio Razona y quien toma el proyecto para acompañarlo en sus distintas instancias de tratamiento legislativo es el diputado nacional Cristian Ritondo, que fue ministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En este recorrido, aseguró a Ahora Mar del Plata, empieza a sumar avales de diputados. Confirma que acompañan desde comisiones legisladores de Juntos por el Cambio y también de Frente de Todos, entre otras fuerzas.

“Quiero que se llame Ley Martín Mora Negretti para que su vida haya servido para que esto ya no se vuelva a repetir y no nunca más tengamos que llorar por estos hechos a manos de menores que por su edad no pueden recibir condenas”, asegura Luis Mora.

Considera que una nueva ley penal juvenil aportaría a los jueces una herramienta fundamental para hacer justicia en este tipo de hechos y, al mismo tiempo, que las condenas que surjan puedan influir para que quienes hoy no cargan con responsabilidad frente a delitos graves tengan claro que les puede costar caro.

A Mora Negretti lo apuñalaron en la esquina de Rawson y Sarmiento tras un discusión con quienes, desde un edificio, le lanzaban cubos de hielo mientras esperaba el colectivo junto a novia y amigos. Por el crimen están acusados y detenidos Julio César Bibbo, de 21 años, y su pareja, Marilyn Vera González, de 23. Dos menores de 13 y 14 años, que participaron del ataque, fueron liberados tras una breve permanencia en el Centro de Admisión y Derivación de BAtán.