¿Qué se definió en la mesa de diálogo tras las usurpaciones?

Luego aclaró que las respuestas “no son inmediatas, ya que no hay soluciones habitacionales en Mar del Plata y en Batán. Las usurpaciones se dan todo el tiempo y se van a seguir dando. La solución debe ser urgente para que no haya situaciones de violencia".

Además, Barragán explicó que para el miércoles es probable que se definan algunas soluciones, según confirmó el Defensor del Pueblo que lo aseguró Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social. "Es obligación del Municipio traer respuesta", dijo luego.

“No estamos conformes”

Mariel, una de las vecinas que estuvo en la toma, dijo que “no estamos conformes porque la solución es hasta el miércoles. No vamos a tomar ninguna decisión hasta que no hablemos con todas las familias. No se habló de ninguna beca. No hubo delito, porque no usurpamos, nosotros ocupamos algo que estaba vacío. No vamos a volver a ocuparlos, queremos una solución”.

A su turno, Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social, explicó ante los medios con apuro que la “próxima reunión será la semana que viene. Se les ofreció contención y vamos a seguir trabajando con ellos. La reunión fue fantástica”.