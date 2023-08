Quejas de usuarios por facturas de consumo eléctrico con aumentos superiores al 100%

Boca vs. Nacional

Marisa Sánchez, titular de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa de Mar del Plata, aseguró a Ahora Mar del Plata que los reclamos que se escuchan y también leen en redes sociales “son una realidad” y tienen que ver con “aumentos de la unidad de medida, sea el Kilowatt o el metro cúbico de gas, y también por la pérdida de algunos subsidios”.

No es una exclusividad de este distrito ni mucho menos de la provincia de Buenos Aires sino que este ajuste se empieza a advertir a nivel nacional, vinculado a decisiones adoptadas en los últimos meses para corregir valores de algunos de estos servicios públicos.

Coincide esta situación con una política de disminución en los recursos que el Estado nacional destina a subsidiar estos servicios. La medida, se asegura desde ese ámbito, impacta en mayor medida sobre hogares de mayores recursos o aquellos que no cumplieron con el trámite de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

En este último grupo quedaron muchos que por decisión propia evitaron ese paso –o bien porque era impedimento, por ejemplo, para la compra de dólares o para evitar registrar datos de ingresos y otros particulares- y otros que no supieron darlo. Entre ellos jubilados y otros que no están familiarizados con los sistemas digitales y no avanzaron con este paso.

Sánchez recordó que desde la semana pasada están recibiendo reclamos por “aumentos desmedidos en las facturas de gas y luz” de usuarios residenciales de Mar del Plata. “Leemos con asombro las declaraciones de la Secretaría de Energía de la Nación que negó que haya aumentos del 400 %, cuando las facturas demuestran lo contrario”, manifestaron en un comunicado.

“A la gente no se les debe mentir, se les debe informar que estamos afrontando aumentos en las tarifas sumado a la quita de subsidios, tal lo pide el FMI”, dijeron desde la entidad y reclamaron a los usuarios estar atentos a las acciones que se realizarán desde la entidad frente a estos aumentos.

Las quejas empiezan a retumbar a nivel nacional, pero muy en especial en Capital Federal. Allí los usuarios denuncian aumentos superiores al 400%. En su mayoría se trata de propiedades residenciales y altos niveles de consumo.

En el caso del gas el último aumento de tarifas se acordó en mayo, su alcance es de casi un 25%, y su aplicación actual se extenderá con esos valores incluso hasta los consumos que se realicen durante este mes de agosto.