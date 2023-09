¿Quién es "Carpin"?: la mascota que es furor en Mar del Plata

Asimismo, Romina, mencionó que "a los chicos les encantó, ahora le pusieron un buzo porque hace frío acá" y agregó: "Soy la mamá de ‘Carpin’, todo el tiempo me piden fotos y le tengo que llevar conmigo siempre"

Sobre cómo surgió la idea de "Carpin", Romina narró: "Viajé a los juegos urbanos Evita y cuando vi que tenían una mascota, tuve la idea de llevar un carpincho a los juegos nacionales"; y agregó: "Hablé con una chica de Buenos Aires que hace este tipo de cosas, hicimos el diseño, con la boina y el mate y me lo mandó".

Al mismo tiempo, cuando se le consultó por la viralización del muñeco, Romina describió: "Vi que se hizo viral, me llegaron muchísimos mensajes, y le etiqueté a la chica que lo hizo porque es un trabajo todo artesanal, y me dijo que le hablaron de todas partes del país para que le hagan nuevos diseños, que no da abasto con todo el trabajo que tiene ahora".

En ese mismo sentido, la profe de Educación Física mencionó: "Para muchos de los chicos es la primera vez que participan en los Juegos Nacionales, para otros es la última, estamos muy bien, super emocionados todos de estar acá".

Con información de Diario Época