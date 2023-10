¿Quién es el Hombre Arbusto?: el personaje que asusta a los marplatenses

Mar del Plata suele ser una de las ciudades claves en Argentina. El foco en la temporada, en la época de elecciones, para estrenos culturales y ¿por qué no para tener un misterioso hombre que se dedica a realizar bromas al estilo bushman prank y que asusta a vecinos y turistas?

“El hombre arbusto volvió a hacer de las suyas en la costa marplatense”, circula en redes sociales, pero ¿quién se animaría a disfrazarse y realizar una de las tantas bromas que suelen vincularse a otros países?

Ahora Mar del Plata dialogó con Mijail, un hombre de 38 años originario de Rusia, pero criado en Mar del Plata y creador de uno de los personajes que parece ser una de las promesas de este verano 2024 en las calles de “La Feliz”: el Hombre Arbusto.

DE RUSIA A ARGENTINA SIN ESCALA

AHORA MAR DEL PLATA: ¿Quién está detrás del personaje?

MIJAIL: Un carpintero naval proveniente de Rusia de 38 años, aunque ya me siento marplatense. Llegué en el año 1998 con mí mamá, tenía 12 años. Viajamos a Argentina en su momento porque, como en la actualidad, es el país con más facilidad de acceso.

Nunca mas volví a mi país de origen. En Rusia el servicio militar es obligatorio y siempre están en guerra. Cuando nos vinimos estaban en conflicto con Chechenia. Me gustaría volver para que me hijas conozcan de dónde vengo: Pskov, una localidad muy pintoresca.

En la actualidad trabajo en el puerto marplatense, en mis días libres hago deporte y en el presente asusto con el objetivo de que la gente se divierta, puedan distraerse de los problemas diarios. Una buena risa es como una descarga de positividad.

EL OBJETIVO: ASUSTAR Y DIVERTIR

A MDP: ¿Cómo se te ocurrió?

M: Quería hacer algo que me divierta y aunque primero intenté crear un canal de audiolibros no podía dedicarle el tiempo necesario. Me puse a pensar qué era lo que me gustaba y se me vino a la cabeza las bromas formato “bushman”, algo que siempre consumí. Este estilo de bromas de personas vestidas como arbusto están en Europa y Estados Unidos. En agosto del 2022 dije: “me lanzo”.

Una publicación compartida por Hombre Arbusto (@miyagi_tv_oficial)

Noté que en Argentina no filman ese tipo de contenido por miedo a la agresión física, pero la mayoría de los mensajes que recibí son: “Me alegraste el día”. Le planteé la idea a Lucas, un amigo y compañero de trabajo, y rápidamente me dijo que sí.

El traje lo armé con parte de redes de pesca y le compré lianas de plástico. Es bien casero, no pude encontrarlo en internet. Me dedico a asustar y editar los videos. Lucas se queda al cuidado de la cámara, me lleva en el auto y también me hace de guardaespaldas.

A MDP: ¿Cómo es el proceso antes de ir al punto donde asustarán?

M: Normalmente vamos a lugares donde hay mucho tránsito de gente, como la costa o Güemes. Lo hacemos los fines de semana que es cuando tenemos franco y si el clima acompaña.

LA BROMA DEL HOMBRE ARBUSTO / BUSHMAN PRANK ARGENTINA

Cargamos en el auto el disfraz, lo estacionamos y ponemos la cámara en el techo, me cambio y arrancamos. Antes de comenzar me da adrenalina, trato de no reírme mucho porque veo como se transforma las caras. En el verano tenemos pensando asustar mucho, tener más personajes y otros puntos de la ciudad.

Respecto al canal de YouTube está monetizado hace poco, la idea de lo ganado es que se done a refugios de animales.