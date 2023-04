Quinta hora: "Es histórico en la educación primaria de la Provincia de Buenos Aires"

“Es histórico en la educación primaria de la Provincia de Buenos Aires, son más de 850 mil alumnos los que tendrán más de cuatro horas de clases”, reconoció luego el funcionario.

Sobre los criterios de elección, Sileoni refirió que “nosotros confiamos en las autoridades de las escuelas y en los inspectores. La receptividad depende de cómo se plantea y ellos lo han hecho ver como una oportunidad, una ventaja para las familias, algo positivo para la educación de sus hijos”

“Se ha hecho un gran trabajo de concientización y de explicación. Lo presentamos como un programa que es un puente hacia los conocimientos y aprendizajes. Para los sectores más carenciados, es una hora menos en la calle, una gran oportunidad”, aseguró.

Además, Sileoni fue consultado sobre la situación de los alumnos que no pueden concurrir a la Secundaria 5 de la Laguna La Brava por falta de transporte y dijo que “es un tema del Consejo Escolar, hay un prestador que acepta las tarifas de kilómetros para Balcarce y no para Mar del Plata. Estamos trabajando con ellos. El año pasado aumentamos el 98% el kilometraje que les pagamos a las empresas. Este año ya aumentamos el 24% y en mayo aumentaremos más, pero nos piden que adelantemos. Siempre hay diablos que meten la cola, la política mete la cola y las empresas piden sumas imposibles de pagar. Nosotros también tenemos controles y no podemos pagar libremente como si fuera un mercado. Estamos trabajando para resolverlo porque sabemos que hay 50 pibes que no están llegando a la escuela”.