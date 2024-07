Ratifican el registro de inscripciones de prestadores para la industria offshore

En este sentido destacaron la cooperación público-privada y una reciente reunión de la Mesa de Desarrollo de la Industria Naval donde se analizaron avances y sinergias con petróleo, gas, puertos y offshore.

Este encuentro se generó con el fin de trabajar interdisciplinariamente con los principales actores del sector para potenciar el auge y desafío que representa la explotación offshore en el área denominada CAN_100 perteneciente a la Cuenca Argentina Norte, ubicada a 311 km de la ciudad de Mar del Plata y a 344 km de Necochea.

Para el municipio la actividad de exploración offshore, que promete continuidad con otros focos de búsqueda de hidrocarburos mar adentro, representa un engranaje clave en el desarrollo del motor productivo local para potenciar a la ciudad en todas sus aristas.

El secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, aseguró que “puede impulsar el desarrollo de nuestra región como nunca antes y vamos a seguir apoyando su desenvolvimiento”. “Somos optimistas en relación a la actividad”, dijo y reconoció que esta

“Esta novedad no quita que no haya petróleo en la zona, sino que no se encontró en los lugares perforados puntualmente y este resultado es muy útil para conocer dónde se puede buscar en la próxima exploración” concluyó.

En conjunto con el Cluster de Energía se mantiene el registro de proveedores de servicios e insumos, que ya tiene más de 600 inscriptos. En cuanto a las empresas inscriptas en el registro de offshore, el 68% pertenecen a la región Mar del Plata y los rubros más ofrecidos son de ingeniería y consultoría, fabricación de estructuras metálicas y mantenimiento de equipos.

Todos los interesados en inscribirse al registro de proveedores de servicios e insumos offshore deben hacerlo en el siguiente enlace: bit.ly/registrooffshoreMdP.