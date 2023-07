Realizan una capacitación sobre ACV en el Hospital Bernardo Houssay

PANORAMA Inflación y aumentos: "Los medicamentos no escapan a la realidad del país"

El Programa culminó con un simulacro sorpresa supervisado por la UGL XI de PAMI, de un caso que se activó como urgencia desde un llamado de domicilio y se derivó oportunamente para su atención en el Hospital Bernardo Houssay en el cual se pudo ver una buena respuesta en todos los sectores que vienen recibiendo la educación continua en el tema.

El ACV (accidente cerebro vascular), infarto cerebral, derrame o stroke se produce cuando una parte del cerebro deja de funcionar debido a que no le llega en caudal de sangre necesaria. Sus manifestaciones habituales son no poder mover una parte del cuerpo o no poder hablar. Es una de las enfermedades más comunes y las chances de padecerlas aumentan con la edad así como otras condiciones asociadas tales como la hipertensión arterial, la aterosclerosis, el tabaquismo y la diabetes entre otras. Por año se estima que 140 personas afiliadas a PAMI presentan un ACV en la ciudad de Mar del Plata con una mortalidad a los 30 días que ronda el 20%. Esto lo sitúa entre las 3 primeras causas de muerte y la primera causa de discapacidad en el país. Por tal motivo, la atención adecuada de esta enfermedad es imprescindible para todas las instituciones que trabajan con la obra social.

Es necesario remarcar que en caso de presentar un ACV, el tratamiento recibido en las primeras horas es crucial en las consecuencias que este pueda dejar a la persona afectada.

Existen tratamientos específicos que previenen las secuelas a largo plazo, pero hay una ventana de tratamiento de pocas horas para aplicarlo. Por este motivo es tan importante que toda la comunidad y quienes se desempeñan como profesionales de la salud cuenten con el conocimiento para actuar rápidamente. En Mar del Plata las personas afiliadas a PAMI pueden recibir el mejor tratamiento a nivel mundial para el ACV y se está trabajando para que así sea, articulando un sistema integrado de salud que permita a más personas acceder a sus beneficios.