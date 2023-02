Reclamaron en Luro e Yrigoyen por un escalofriante caso de violencia de género

"Exigimos justicia por Mara, quien el pasado 20 de enero fue privada de su libertad, violentada y torturada de diversas maneras durante tres días por su pareja, en su casa ubicada en el barrio Malvinas. El hombre además cuenta con antecedentes por amenazas y lesiones a otras mujeres, lo que no hace más que reafirmar las fallas del sistema judicial, y por ende ponernos en peligro y revictimizandonos de manera constante", expresaron desde las organizaciones sociales que acompañan la medida.

Días atrás se viralizó la carta de Sonia, la hermana de Mara, quien contó detalles del padecimiento que sufrió la mujer.

"Ella fue golpeada durante 6 meses por su pareja en la calle Rejón y Barnes, cerca las vías. Mara empezó sufrir golpes desde el día 1 de septiembre hasta la fecha que fue rescatada por mí, que soy su hermana. Mara empezó a sufrir golpes muy pero muy fuertes. Desde septiembre llegaba del trabajo, sufría golpes en todo momento. Ella ni comía del miedo que le tenía a su pareja", reveló la mujer.

Y agregó: "Cuando iba a trabajar él la llevaba y la traía para la casa. Él era una persona que se drogaba todo el tiempo, ella no podía dormir hasta que él no se acostaba. Los vecinos sentían gritos fuertes de mi hermana, los vecinos no habían nada porque les tenían miedo".

La mujer aseguró que el sujeto la "amenazaba con matar a su hijo de 15 años que vive con su papá". "Un día me llama su coordinadora diciéndome que Mara no iba a trabajar hacía 4 días y que tenían miedo que estuviera muerta. Ella estaba encerrada en la casa de su pareja, este hombre la golpeó a Mara hasta que le salió sangre por la boca y naríz y la ahorcaba hasta que se quedaba desmayada y el sin piedad le seguía golpeando", relató Sonia.

"La maltrató todo el tiempo, la torturó, le cortó el pelo con el cuchillo, le tiraba la comida por la cara, la quemaba con cigarros, tiene corte con el cuchillo por varias partes, golpes por la vagina, le pisaba la cabeza varias veces la llevaba al baño y la mojaba y le ponía corriente en el cuerpo", detalló la mujer.

Un día, quiso liberar a su hermana de esa pesadilla y se acercó a su casa con la policía. "Yo le dije a Mara 'vení que ya se terminó tu calvario' y ella tenía tanto miedo que se quería encerrar en la casa. Ella lloraba tanto y le pegó tanto que le hizo perder hasta las dentadura", aseveró Echeverría.

Ese día detuvieron al sujeto que está en la cárcel de Batán. "La fiscalía me dijo que está procesado hasta que salga el juicio y que puede salir entre dos o tres años y Mara se puso muy contenta pero él la dañó mucho más en lo psicológico", contó la hermana de la víctima.

Y concluyó: "Quiero hacer una marcha para el día viernes a las 13 y pedimos a todos que nos apoyen tanto a Mara y como muchas mujeres que sufren violencia de género y por miedo no hacen nada y terminan muertas"

En lo que va del año, según el Observatorio Mumala, en Argentina se produjeron 22 femicidios y 50 intentos, lo que se traduce en 1 cada 24hs.