Reclamo en el Conicet: "No representamos un gasto real y no somos ñoquis"

Trabajadoras y trabajadores del Conicet Mar del Plata volvieron a manifestarse en la sede del organismo en reclamo contra “el desfinanciamiento que se pretende llevar adelante, la no publicación de los resultados y las órdenes de mérito de las becas doctorales que están desde diciembre y deberían haberse publicado en enero”, por lo cual “hay un montón de compañeros y compañeras que están a la expectativa de los resultados y la ejecución de las becas, que arrancaría el 1º de abril.

“Después, también tenemos compañeros y compañeras que son artículos 9, que son los que posibilitan el funcionamiento efectivo del organismo. Sin ellos no podríamos existir como tal , anteriormente tenían contratos anuales que se renovaban automáticamente, ahora es trimestral y deben justificar lo esencial que son”, aseguró Marioli.

conicet reclamo (1).jpeg

“Además, hubo 50 despidos entre personal de gestión y se reincorporaron 12 por las jornadas de lucha que se vienen llevando a cabo. También les sacaron las horas extras y se les redujo el salario. Quedaron por debajo de la línea de pobreza”, remarcó.

A su turno, Ailin Canillo expresó que “la movilización es para acompañar a los que están en Capital. Hasta el momento lo que ha primado por parte del gobierno y las autoridades es la desinformación, que es lo peor de todo porque implica angustia y ansiedad en lo laboral. Nos seguimos movilizando por la falta de información y no sabemos qué va a ocurrir con nuestra vida profesional.

conicet reclamo (2).jpeg

“En Mar del Plata somos alrededor de 3 mil, y a nivel nacional, somos 12 mil becarios, otros 12 mil investigadores en carrera y 3 mil o 4 mil en lo que es gestión. Somos un número importante pero dentro de lo que es el presupuesto es menos del 1%. No representamos un gasto real y no somos ñoquis. No podemos dejar la ciencia en manos del mercado y de las empresas privadas”, aseguraron.