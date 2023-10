Reclamo frente a IOMA: "A los políticos la discapacidad no les importa"

Y enfatizó: "Vienen los políticos a visitar pero no hacen nada. Tenemos muy buena escucha del director de IOMA. La institución está sin actividad, estamos a la espera de los pagos".

image.png

La madre de un joven con discapacidad denunció que "a los políticos la discapacidad no les importa". "Para los papás que tienen un hijo con discapacidad es sumamente doloroso. Esta institución trabaja re bien. Si ellos no van al centro de día no pueden hacer una vida como cualquiera, mi hijo está en mi casa mirando televisión y preguntándome por qué no puede venir", sostuvo Elena.

"Es vergonzoso que no paguen y que si pagan lo hagan a valores de hace 6 meses con la inflación que hay. No se puede sostener una institución así. No les importa los amparos ni nada, es doloroso tener un hijo con discapacidad", completó.

"Mi hijo tendría que estar en un centro de día aprendiendo y disfrutando. Le pagan dos pesos a un lugar que le brinda todo a mi hijo", concluyó