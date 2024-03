Reconocieron a los hermanos Guerra

Participaron también, el Presidente del EMDER, Sebastián D´Andrea; el diputado provincial Diego Garciarena, el concejal Ariel Ciano y la presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos, Patricia Garciarena.

Sánchez Herrero destacó: “Es un reconocimiento especial para quienes son los protagonistas, José, Joel, su familia y quienes lo promovieron. Es un honor estar acá, con ustedes, porque representan valores positivos y, sobre todo, son el testimonio de que, todo lo que hacemos con esfuerzo, empeño, pasión y amor rinde sus frutos. Es un orgullo resaltar esta historia familiar”.

Por su parte Guillermo Montenegro expresó: “Lo sentí como una obligación, no sólo como intendente, sino por el cariño y admiración que me generan, al margen del honor deportivo, por la familia que banca. Ustedes hoy están siendo reconocidos porque hay una familia que los acompañó en cada etapa de entrenamiento. Ustedes, los deportistas, son embajadores de la mejor ciudad del mundo, seguimos cada competencia y los desempeños que van de la mano de la calidad humana más allá de los triunfos o las derrotas todo hay que tomarlo como aprendizaje. En lo individual felicitarlos y decirles que tienen una gran responsabilidad al representarnos en cada competencia”.

Por su parte, Liceaga Viñas, iniciador del proyecto dijo: “Nos han representado en tantos torneos, tan bien, siempre ligados a este deporte. Ustedes son embajadores, por eso el reconocimiento es también por el incentivo que generan para que otros se acerquen al deporte. Fue una decisión del intendente traer el Enduro y eso genera interés por involucrarse en la práctica de esta actividad. A donde van, nos representan muy bien.”

Los jóvenes deportistas, embargados por el afecto que les provocó el reconocimiento, al que sintieron como un “mimo al alma”, y movilizados por la presencia de sus padres y resto de integrantes de la familia, manifestaron; En primer termino, José: “Les quiero agradecer de todo corazón, más allá de una carrera larga y un esfuerzo de familia. Gracias al intendente, al Concejo Deliberante y a todos por apoyar al deporte en una ciudad que lo necesita. No tiene precio este momento”; luego Joel dijo: “Muchas gracias a todos por estar acá, por su tiempo y por el reconocimiento. Es increíble. Nuestro deporte no es tan conocido, por eso no tiene el reconocimiento que se debe. Lo que hemos logrado es increíble, estar en lo más alto. El nivel en Argentina es muy bueno, se demostró. Se agradece y se valora”.