Reconocimiento a la escuela de kayak inclusivo a cargo del profesor Fernando Corbellini

En primer término, Liceaga Viñas expresó que el reconocimiento es para "una tarea tan importante que llevan adelante en el desarrollo del kayak personas con verdadera vocación. Es muy bueno que puedan realizarse estas travesías, que suponen desafíos organizativos y deportivos. Este HCD entendió la importancia y por eso se decidió impulsar el reconocimiento, que es a la escuela y a su trayectoria, por promover el deporte inclusivo en General Pueyrredon”.

Luego, Romero acotó: “Con Fernando (Corbellini) nos conocimos de casualidad, cuando vino a hacer uso de una Banca 25 para contar lo que él hacía; no vino a pedir o a reclamar. Sólo para que la comunidad supiera cómo mediante el deporte pretendía cambiar las vidas de algunas personas. Siempre digo que este tipo de reconocimiento es un mimo al alma, donde dejamos las diferencias de lado. Son actos de transformación de realidades, que es, en definitiva, la esencia de la política tal como yo, al menos, la entiendo. Y por eso es necesario traer a este recinto, a la caja de resonancia de nuestro distrito, este acto de reconocimiento, donde el Cuerpo se expresa con unanimidad por valorar lo que Fernando y la gente que está con él hacen por los demás. Sé que no están todas metas cumplidas; hay desafíos por delante, pero estaremos todos acompañando y apoyando, como siempre”.

Folgar también se refirió al reconocimiento: “Es una alegría inmensa poder acompañar a Fernando en este momento. Es un placer que se pueda reconocer a una persona que es pasión y es amor. Esta actividad es fantástica y esta propuesta es un ejemplo de empatía por los demás. Vamos a estar al lado tuyo, apoyándote en futuros desafíos, porque sabemos de tu compromiso”.

Tras recibir la distinción, Corbellini, embargado por la emoción recordó a su madre –fallecida a los 95 años- y sus sabios consejos sobre perseguir los sueños y abrazar la vocación. Y agregó: “Quiero agradecer a todos los que vinieron hoy, gracias por acompañarme en este momento tan importante. Cuando el cáncer vino a mí, a los 36 años, encontré ahí mi verdadera vocación, que es ayudar a los jóvenes a hacer deporte. Se me vino el mundo abajo, pero le pedí al de arriba que me hiciera safar para ayudar a quienes más lo necesitan: niños con discapacidad. Y descubrí que es la pasión más grande que tengo. Empezamos hace nueve años con esta actividad. Y hemos logrado algunos records. Yo vengo del rugby, donde me enseñaron el trabajo en equipo, a trabajar y colaborar con otros. Y así hicimos acá. Pero tenemos un desafío, que es dar más clases y para ello necesitamos el apoyo de varios sectores. Y por último, consagrar el tercer hecho náutico de la historia, que es cruzar el canal de Beagle en kayak abiertos. Se puede hacer, parece una locura; muchos me lo han dicho, pero se puede. Y lo vamos a hacer. Los chicos están capacitados. Yo siempre digo que hay un deporte que se adapta a cada necesidad. Nosotros tenemos tres chicos con parálisis cerebral severa que anduvieron en kayak. Los vi y lo tenemos filmado. Se puede, cuando se quiere. Les agradezco a todos por venir, muchas gracias y a disposición de ustedes siempre”.

Argumentos

La escuela de kayak inclusivo tiene actividad con chicos discapacitados todos los sábados en el Polideportivo Barrio Librtad, a cargo del profesor de educación física y rescatista en agua Fernando Corbellini.

Con la escuela de kayak “Camino al Sol” realizó con un grupo de chicos con discapacidad una travesía inclusiva de 6 kilómetros por el Río Quequén en el mes de noviembre de 2022. También es director de la colonia de vacaciones del Colegio Don Bosco, que es la única colonia inclusiva en Mar del Plata, donde asisten chicos con cualquier tipo de discapacidad e incluso algunos vienen con Acompañante Terapéutico.

En el mes de noviembre tienen previsto ir al Canal de Beagle y hacer doce kilómetros por aguas de dos grados de temperatura y de ocho y nueve grados de temperatura ambiente.

Es importante dar a conocer y difundir la actividad para tener mas colonias integradoras ya que en el Partido de General Pueyrredon hay 13.000 familias que tienen un miembro de la familia discapacitado.

La escuela tiene como fin la inclusión de los chicos con discapacidad en el deporte generando una herramienta para mantenerse en forma; tener autonomía y fortalecer las habilidades emocionales y sociales, ya que permite hacer nuevas amistades.