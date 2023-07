Regresó a la ciudad después de 20 años: "Holanda no tiene esto, ésto sólo se vive en Mar del Plata"

"De vuelta, hacia tantos años no venía en invierno a nuestra ciudad. Podrán decir lo que sea, pero Holanda no tiene esto. Esto se vive solo en mar de Plata. La naturaleza, correr, sentir el viento frio en lac ara, esa sensacion que s etiene. En Holanda no la sentimos porque no tiene esta naturaleza", contó mientras caminaba por la costa.

Es una sensación "espectacular", dice cansado tras una sesión de entrenamiento al aire libre.

"Emigre por razones economicas pero realmetne cuando vengoa mi ciudad es impagable todo esto que tiene. Principalmetne a la gente que le gusta el deporte", concluyó.