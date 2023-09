Reinauguraron la Sala de Oncología del Hospital Materno Infantil 

En principio Kreplak, resaltó: “Vale la pena reconocer la recuperación de este servicio, el trabajo que ha hecho el Hospital en todo este tiempo y también el trabajo que está haciendo el Instituto Provincial del Cáncer” y agregó: “En la provincia de Buenos Aires, cualquier persona con esta enfermedad, no importa si tiene obra social, si tiene prepaga o en qué lugar vive, tiene toda la cobertura, con todos los medicamentos. Eso lo produce un Estado presente”, destacó.

HIEMI3.JPG

Por su parte, Raverta expresó: “Las y los marplatenses estamos orgullosos del Hospital Materno Infantil. Inaugurar este espacio, que es un espacio tan sensible, hacer que este Hospital tenga no solo la calidad de atención de sus profesionales, la calidad del equipo de conducción y además las instalaciones adecuadas para que las familias puedan encontrar un lugar donde con calma atravesar el momento más difícil de su vida, me parece que es muy importante”.

HIEMI2.JPG

“Quiere decir que tenemos un Gobierno de la provincia de Buenos Aires y un Ministro de Salud que esta acá dando muestra de que las cosas importantes, urgentes y críticas, pero además las necesidades importantes y enormes, tienen solución porque hay un Gobierno de la Provincia que se dispone a disposición”, agregó.

En el acto también estuvieron presentes autoridades del Hospital Materno Infantil y del Interzonal Alende, autoridades de la Región Sanitaria VIII, el Director Provincial de Infraestructura, Gastón Alfonso y la Directora del Instituto Provincial del Cáncer, Marina Pifano.