Ricardo Pérez Bastida fue reconocido con el "XIX Premio Don Manuel Álvarez Argüelles"

De esta manera, por 19º año otorgaron el Premio Don Manuel Álvarez Argüelles, en homenaje a la trayectoria periodística y destacando el esfuerzo, la pasión y la ética de quienes día a día trabajan en búsqueda de la verdad. Este año el galardonado, fue el reconocido periodista y locutor Ricardo Pérez Bastida, por sus vastos años en los medios marplatenses y su aporte permanente a la difusión de la labor cultural de la ciudad. Su trayectoria incluye un exitoso paso por Radio Rivadavia y Radio LU9. También trabajó en Canal 8, Canal 2 y fue una de las grandes figuras de LU6 Radio Atlántica, emisora donde todavía se lo podía escuchar hace unos años.

Previo a conocerse el ganador de esta nueva edición, se premiaron otras dos categorías: “Mejor Labor Conducción de Noticiero” que reconoció al periodista, productor y conductor Rodolfo Barili que desde hace 30 años está trabajando dentro de Telefe Noticias. Barili agradeció el reconocimiento a través de un video, ya que no ha podido asistir a la premiación. Recibieron el premio en su nombre Pilar Smith, Miguel Bossio y Mariano Garcia, sus compañeros del Noticiero Telefé.

Además, se le otorgó a Paula Bernini el premio a “Mejor Cobertura Horizontes argentinos”. Este galardón busca reconocer el trabajo de la cronista que en 2023 viajó a lo largo de la emblemática Ruta 40 en la llamada “Misión Argentina”, con el móvil de TN, recorriendo el país en tan solo 28 días, atravesando 11 provincias y 5080 kilómetros.

El evento inició con la alfombra roja, que contó con la conducción de Fabián Medina Flores y Gabriela Azcoitia, quienes entrevistaron y destacaron los looks de los invitados. Los ganadores fueron: "Mejor look disruptivo" para Pilar Smith, "Mejor look masculino: La mejor manera de rockearla" para Gonzalo Azis, “Mejor look femenino: siempre elegante para los eventos” para Eugenia Maiolino y "Mejor look alta costura" para Sandra Borghi.

A continuación comenzó el cocktail con la entrega de premios y sorteos. Para finalizar la velada, el cierre musical estuvo a cargo del grupo marplatense Los Eternos , quienes hicieron bailar y cantar a todos.

Sobre Álvarez Argüelles Hoteles

Álvarez Argüelles Hoteles es el grupo hotelero nacional líder de Argentina. Desde hace 70 años está abocado a la búsqueda de la excelencia en la industria de la hospitalidad.

Al día de hoy cuenta con 12 establecimientos en diferentes ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Salta, Neuquén y Santa Rosa. El grupo, que además ofrece servicios integrales de gerenciamiento hotelero, está en plena expansión y su plan de negocios contempla nuevas aperturas.

Hotel Costa Galana es el hotel 5 estrellas de Álvarez Argüelles Hoteles. Está ubicado en la ciudad de Mar del Plata, sobre la Bahía de Playa Grande, frente al Océano Atlántico y a metros del Mar del Plata Golf Club. Cuenta con 186 habitaciones y suites pensadas para satisfacer las necesidades de todo tipo de huéspedes. Cada una de ellas ofrece una impecable decoración y los más nobles materiales. El establecimiento cuenta con todos los amenities y comodidades de un hotel de lujo y una imponente vista al mar.