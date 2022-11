Rige alerta meteorológico para Mar del Plata

La temperatura máxima prevista para hoy es de 18 grados centígrados. Con el correr de las horas, bajará a 14, la mínima prevista según el SMN.

alerta.jpg

Por la tarde se esperan lluvias seguidos de tormentas aisladas, informaron desde el SMN.

Las lluvias seguirán al menos hasta el martes, donde tendrán un breve paréntesis, y seguirán hasta el jueves donde se esperan chaparrones.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).