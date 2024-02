Rodrigo Fresán: "Las obras maestras de la literatura que no tienen humor para mí no son obras maestras"

"Los libros no se quedan quietos, maduran, y envejecen con uno", dijo el autor —afincado en Barcelona— en diálogo con Federico Bruno, sobre los dilemas del protagonista de su última obra que no quiere convertirse en escritor pero es un destino al que no puede escapar.

La lectura, la escritura, la relación entre padres e hijos, la memoria y el tiempo, temas recurrentes en la literatura de Fresán, desfilan en un libro de 700 páginas profundo y conmovedor, que es difícil de encasillar en un género literario.

Un fantasma viral recorre el mundo y lo contagia sin remedio con el olvido a la vez que lo inmuniza contra toda creencia en el ayer. Y el muy paciente Land -haciendo y deshaciendo memoria- se mueve a lo largo y ancho de su propia historia y de la de quienes rodean y acorralan y jaquean su infancia y adolescencia y madurez a los largo y ancho de tres Grandes Ciudades.

Bienvenidos -de todo corazón- al REC y al REW y al PLAY sin STOP de libros a robar o abandonar o destruir, de fiestas hipnóticas y de funerales en trance, de padres insomnes que sólo quieren ser mejores amigos y de «hijos de... » que sólo sueñan con poder dormir un poco, de Big Vaina y de Nome, de amores que no matan ni mueren sino que se inmortalizan, de escritores fantasmas y de lectores poco confiables, y de verdades y mentiras y secretos escritas o corregidas en azul y rojo.

—En "El estilo de los elementos" se aborda la relación entre padres e hijos, de distintas maneras. ¿Por eso le pediste a tu hijo que haga la portada?

—La tapa la hizo Daniel Fresán, mi hijo, de 17 años, quien viene haciendo las portadas de mis libros desde hace cinco libros atrás. Y el lápiz que aparece en un fondo amarillo es casi un protagonista más de este libro. Es ese lápiz que usan los editores, donde con lo rojo marcan la errata y con lo azul escriben lo correcto. Es la metáfora que persigue todo el libro. La idea de que las cosas se reescriben, se editan y se corrigen. A veces no necesariamente para mejor, pero se juega con todo eso.

—Dejaste guiños y pistas de lectura para volver a "El juguete rabioso", "Drácula", la música de Los Beatles y Bob Dylan, películas como "Boyhood", el cine de Wes Anderson.

—Todos mis libros son un poco maníaco-referenciales, y no solo se proyectan hacia otras cosas sino que también atrapan la luz de cosas anteriores. Yo soy una persona muy orgullosa de mis influencias y mis referencias. De ahí es que todos mis libros tienen largas notas de agradecimiento al final y se preocupen por dar las gracias y por no barrer debajo de la alfombra una cantidad de datos que pienso que no solo pueden ser útiles sino también gratificantes para el lector. Me gusta tener una posición bastante evangélica a la hora de la escritura. Me gusta compartir mis filias y mis fobias.

—No te quiero preguntar si sos Land, el protagonista de la novela, pero...

—Igual te lo contesto, no soy Land. Ja, ja.

—Pero tenés algunas coincidencias con él, como haberte criado en una familia de intelectuales. Era común cruzarte en el living de tu casa a Borges o García Márquez. Entonces, ¿de qué manera recreaste en clave de ficción la intelectualidad de tus padres durante las décadas del 60 y 70 donde, como en muchos otros casos, terminó en el exilio?

—Por más que no sea Land ni sus padres sean mis padres, el libro retrata cierta época común y un estado mental compartido con un montón de amigos míos, hijos de personas más o menos conocidas de la época, que se vieron envueltas en una cantidad de cosas bastante comunes y particulares. Y sí, yo con el personaje del libro comparto una cantidad de posturas y episodios; el más contundente y el que parece más inverosímil, que fue un poco el detonador de la novela, fue que estando en Caracas a mí me expulsaron de un colegio secundario al que iba y no le comenté nada a mis padres. Y estuve dos años fingiendo que iba al colegio sin que ellos se dieran cuenta, y formándome como lector y escritor todo este tiempo.

—El protagonista atraviesa tres grandes ciudades pero nunca se nombran. ¿Por qué tomaste esa decisión?

—Fue un poco un juego. En un momento del libro se dice que a mí me gusta que se lean esas tres grandes ciudades como se lee la Tierra Media, de Tolkien, o los Sistemas Planetarios, de Asimov, que tenga un perfume interplanetario inasible del estilo worldbuilding. La gracia es que los que vivieron esa Buenos Aires, esa Caracas, y esta Barcelona, las reconozcan inmediatamente, pero que se puedan filtrar y comunicar unas con otras. Me gustaba que el libro estuviera embuido por un aire legendario y potenciado por esa especie de epidemia desmemoriadora en la última parte del libro.

—En el libro también hay muchas citas a modo de acertijo. Por ejemplo, el narrador cita a un autor ruso que recomendaba poner la palabra realidad entre comillas, pero no dice que es Nabokov. ¿Creés que eso mantiene la tensión de la trama?

—Hay una cierta intensión didáctica y evangélica pero mis motivaciones de hacer esas cosas en mis libros son un poco egoístas. Yo me divierto mucho escribiéndolas y me divierte después leerlas cuando las escribí. Quiero creer y confío en que a alguien le cause la misma intención. Como a mí me divierten las referencias o las autoreferencias en Vonnegut o Salinger o Nabokov.

—En esos padres que decís que llevaban una vida común estaba la familia de Andrés Calamaro, ¿cómo lo conociste y cuándo se hicieron amigos?

—Yo debía tener como 5 años y Andrés unos 7 u 8, y un día lo encontré en su habitación destrozando una pared con una maza. Le fui a avisar a sus papás lo que estaba haciendo y ellos respondieron "déjenlo, se está expresando". Después dejamos de vernos y nos reencontramos a los veintipico, y somos muy amigos desde entonces.

Para escribir el libro, porque me intentaba que no todas las percepciones sean exclusivamente mías, hice un casting bastante abundante de contemporáneos y amigos, de "hijos de", cuyos nombres no voy a decir pero algunos son obvios, porque son escritores, y nos reímos mucho recordando muchas cuestiones. Nos sorprendió mucho la paradoja de que todos nuestros padres estaban muy interesados por ser originales y singulares, y eran todos iguales. Tenían el mismo grado previsibilidad y uniformidad, y de obviedad en sus acciones, la misma que mis abuelos, que sus propios padres.

—Hay menciones exhaustiva al robo de libros, ¿vos lo practicaste o creés que está legitimado por la posibilidad de leer?

—Me acojo a la quinta enmienda, no puedo hablar de mi vida delictiva. Tampoco robé tantos pero en algún momento... Esto genera un montón de antipatía, de comentarios y de libreros enojados. Pero bueno, qué se yo. Quiero decir, no me enorgullezco de haberlo hecho pero tampoco me arrepiento.

—¿Cuán difícil fue ponerle nombres a personajes como Land o Ella?

—Me doy cuenta que es difícil después de que los puse y cuando compruebo que la elección es la correcta. La dificultad es a posteriori, en el sentido de decir, "cómo se me ocurrió esto, qué difícil que se me haya ocurrido y qué suerte que se me ocurrió". No te podría decir en qué momento decidí en ponerle Land al protagonista, pero sí te puedo decir que no lo dudé ni un segundo. No fue una búsqueda tampoco tan prolongada. En cambio, el personaje de Ella aparece en muchos libros míos, es una especie de chica que cae en sucesivas piscinas constantemente, y desde hacía varios años y unos cuantos libros tenía ganas de que se me ocurriese la origin story de ese personaje que nunca quedaba claro de dónde venía. Y este libro es un poco la origin story de otras cosas que aparecen en mis libros anteriores. Además conecta mucho con el primer libro mío "Historia argentina", incluso hay un guiño en la solapa que remite a la foto de la primera edición de mi libro, en Planeta, año 1991, donde yo aparecía con una lapicera Montblanc, en lugar del lápiz este de dos colores, y con mucho más pelo.

—En tu primer libro aparece Bob Dylan, en el último también. ¿Nunca podés escaparte de escribir sobre él?

—No tengo ganas de escaparme. Es una persona a la que le debo mucho y siempre que pueda nombrarla lo haré, como lo mismo que me pasas con Vonnegut, John Cheever y Bioy Casares. Yo estoy felizmente endeudado con mucha gente. Lo vi por última vez cuando cumplí 60 años, el año pasado, y el editor y escritor Juan Ignacio Boido me regaló una entrada para su show en el Liceo, aquí en Barcelona, y fue formidable. Lo habré visto unas veinte veces y ésta fue la mejor. Me encantó. Le debo a Dylan una especie de cierta sonoridad, cierto fraseo, y cierta frase larga, que es también la frase larga de Proust. Me puse contento el día que le dieron el premio Nobel de Literatura porque ya no tenía que decir más que se lo merecía.

—En "Drácula" y otros libros que te marcaron, ¿sentías ese vértigo de querer terminarlos o no querías que terminen nunca?

—"Drácula" es uno de mis fetiches y, pensando en cómo aparece en "El estilo de los elementos", fue el primer libro que leí en versión completa. Es decir, fue mi primer libro como adulto, ya escapando de la colección "Robin Hood" y todo eso, y fue también el primer libro que me hizo pensar que quería ser escritor. Me hizo pensar en un montón de cuestiones técnicas. Esa propiedad o impropiedad de los vampiros, que no te puede atacar si no lo invitas a pasar a tu casa, que tenías que tener mucho cuidado en invitar a un monstruo a tu vida.

Cuando hay libros tan importantes que aparecen en tu vida tenés una emoción encontrada, necesitar saber cómo sigue y qué pasa, y al mismo tiempo querer que siga para siempre. Sabiendo que no va a seguir para siempre. Pero siempre te queda la relectura y esa especie de magia bastante inexplicable, por fortuna, que es que los libros no se quedan quietos, maduran, y envejecen con uno.

—¿Pensás que la lectura nunca cambió ni va a cambiar?

—Eso siempre es así. Últimamente ha pasado una cosa bastante rara, que con el tiempo veremos si tiene algo de negativo, yo creo que sí, pero cuando yo era chico los libros supuestamente infantiles o juveniles como "La isla del tesoro" o "Un mundo feliz" eran los mismos que habían leído mis abuelos. Había un cierto contacto de formación y de deformación que se mantenía, pero de un tiempo a esta parte, yo tengo la sensación que con el boom de la literatura infantil o de la literatura young adults para jóvenes, se rompió esa especie de río que fluía. Se interrumpió. Ahora me da la sensación que la gente lee de manera muy compartimentada y condicionada. Y ponía el ejemplo de que tengo la sensación de que los chicos que solamente leyeron "Harry Potter" ahora solo leen a Sally Rooney, o solo leerán a un autor de su madurez. Ya no hay esa especie de vasos comunicantes por tramas.

—¿Esas redes de arrastre de los libros que te hacen saltar de un título a otro son las más importantes, o vale más que una persona te diga qué leer? Porque Leila Guerriero te definió recientemente como la persona que le "enseñaste" a leer, después de una serie de recomendaciones que le diste cuando trabajaron juntos en un medio gráfico.

—Es una exageración afectuosa lo que dijo Leila, pero no son situaciones excluyentes. Pueden pasar las dos cosas. Creo que cuando uno aprende a andar en bicicleta con rueditas, vas con las rueditas hasta que no las necesitás más, pero de tanto en tanto te gusta que te empujen o que te ayuden a subir o a bajar. Yo tengo amigos lectores en los que confío plenamente pero también confío en mí mismo. Difícilmente me cruzo con libros que no me interesan o son malos, no creo que sea un sexto sentido pero sí un primer olfato de saber si ese libro te va a gustar, servir o lo vas a necesitar.

—¿Te permitís leer libros malos o aburridos de autores que te gustan? Y si ya los empezaste, ¿llegás hasta el final?

—Los termino porque hasta la última página pienso que puede estar esperándome alguna sorprensa. Hay autores de los que leo todos los libros, saquen lo que saquen, y hay fluctuaciones, picos y valles, pero tampoco podés pedirle una especie de que siempre den en el blanco al 100%, como espero que no me lo pidan a mí. En ese caso, por una cuestión incluso casi enciclopédica y completista, los leo todos.

—¿Qué importante es para tus libros la comicidad, que en algún momento sean graciosos?

—Las obras maestras de la literatura que no tienen humor para mí no son obras maestras. No entiendo la idea de libros que no tengan una cierta gracia o que tengan una cierta vocación de divertirse. Un gran libro sin humor no puede ser grande, y me parece que todas las grandes obras de la literatura tienen momentos de humor. Y soy un gran cultor y aficionado por el chiste más o menos malo. Me da curiosidad porque de los chistes buenos te olvidás pero de los malos no te olvidás nunca. Es un tipo de bacteria que me interesa mucho investigar.

—Por último, te pregunto algo que se suele preguntar Land, ¿qué tipo de lector sos?

—Soy un lector compulsivo, entusiasta, bastante curioso. De un tiempo a esta parte soy un lector menos lector, también, empieza a haber una cierta fatiga de materiales, se empieza a tener una conciencia plenísima de los años que te quedan por delante y hay que administrarlos mucho mejor. Y una cierta generosidad de casa abierta y barra libre que tenía antes, ahora me hace pensar un poco mejor a quiénes invito a mi fiestita. Ahora tengo 60 pero cuando tenía 20 años, y saqué mi primer libro, ya me irritaba escuchar a los que decían que solo leían a los clásicos y no leían nada nuevo, yo trato de mantenerme bastante informado de lo que va saliendo.

