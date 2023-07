Salvaje ataque: un chico de 9 años fue mordido por 16 perros y sufrió graves heridas

El nene fue rescatado por su madre y lo trasladaron de urgencia al Materno Infantil, donde este miércoles recibió el alta médica.

"Mi hijo fue atacado por 16 perros. Estuvo muy mal, con curaciones todo el día y medicamentos porque no se podía mover, le dolía todo", contó la madre en diálogo con el noticiero de Canal 8.

"Por suerte nunca perdió la conciencia y estuvo despierto todo el tiempo. Cuando entró al quirófano, me dijo 'Mami, no te vayas' y me pedía perdón", relató.

Gustavo tiene 9 años y lo atacaron 16 perros.

"Los perros lo atacaron en la cabeza y las piernas. Los animales salieron de la nada y agarraron a mi hijo como un trapito. Vi que lo estaban mordiendo por todos lados y fui desesperada a socorrer a mi hijo. En el trayecto me tropecé y el camino se me hizo infinito", dijo.

La madre indicó que "aparentemente los perros pertenecen a un solo dueño" que vive en un campo de la zona, pero señaló que no conoce a los animales.