"Saudade fez morada aquí dentro" ganó el Astor de Oro

"Una novedad impacta en la vida de Bruno, un adolescente de 15 años que vive junto a su madre y su hermano en un pueblo pequeño de Brasil: los médicos le informan que está perdiendo la vista de manera irreversible. No se sabe en qué momento exacto llegará la ceguera definitiva, la única certeza es que ocurrirá pronto. Mientras se prepara para enfrentar un futuro inquietante, Bruno intenta lidiar con preocupaciones típicas de un chico de su edad: charla y baila con su hermano menor, juega al fútbol, asiste a fiestas y fortalece una amistad ligeramente romántica con una compañera de clase. Con las incertidumbres de toda coming-of-age amplificadas por la ceguera inminente, Saudade fez morada aqui dentro, primer largo en solitario de Haroldo Borges , convierte el destino trágico de su protagonista en un relato de aprendizaje colectivo", reseña la web oficial del evento sobre la película.

Listado completo ganadores y ganadoras

Competencia Argentina

Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje para Carne de Dios de Patricio Plaza, Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje para Sobre las nubes de María Aparicio, Premio José Martínez Suárez a la Mejor dirección a Leandro Listorti por Herbaria.

Competencia En Tránsito

Premio Astor Piazzolla al mejor proyecto en tránsito para Plata o mierda de Toia Bonino y Marcos Joubert.

Mención Especial para Punku Punku de Juan Daniel Fernández Molero.

Mención especial para Sombra Grande de Maximiliano Schonfeld.

Estados Alterados

Premio Astor Piazzolla a la Mejor Película de la Competencia Estados Alterados: Geographies of solitude de Jacquelyn Mills. Mención Especial para The newest olds de Pablo Mazzolo y Mención Especial a Filme particular de Janaína Nagat.

Competencia Internacional

Premio Astor Piazzolla al Mejor Guión para There there de Andrew Bujalski, Premio Astor Piazzolla a la Mejor Interpretación para Sonia Parada por Los de abajo de Alejandro Quiroga.

Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección a Melisa Liebenthal de El rostro de la medusa.

Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección a Ana García Blaya de La uruguaya.

Competencia Latinoamericana

Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje Latinoamericano para Anima de Manuel Mateo Gómez y Mención Especial para El silencio de los niños de Sofía Quirós Ubeda.

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana para Trenque Lauquen de Laura Citarella.

Premio especial del jurado para Mato seco en chamas de Joana Pimenta y Adirley Queirós. Mención Especial para Anhell69 de Theo Montoya.