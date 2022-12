Se aprobó el aumento del 73% en las tasas municipales de General Pueyrredon

“Son muy importantes para esta gestión, son herramientas indispensables para desarrollar los objetivos, para seguir trabajando y lograr un municipio ágil, moderno y eficiente y que promueva el crecimiento de la ciudad”.

“En esta gestión se dio una fuerte eliminación de tasas, el año que viene serán más de 200 las que ya no estarán”, argumentó Neme.

“Nuestra clave es cuidar los recursos y manejarlos con criterio, gestionando de forma responsable y con previsibilidad en un marco de contexto complejo”, dijo, además.

Alejandro Carrancio, a su turno, se mostró en contra lanzó que “este aumento no mira a cuestiones que les preocupan a los vecinos. Cuando vinieron los funcionarios le planteábamos muchas cuestiones sobre el aumento. No somos necios y sabemos del proceso inflacionario, pero este incremento no impacta a todos de la misma manera. Planteamos una progresión”.

“No hay creatividad, agarran un Excel y le ponen un numerito y listo. Los vecinos no están conformes con los servicios de acuerdo a lo que pagan. No se corresponden”, dijo Carrancio, del bloque Creciendo Juntos.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, expresó que “es muy probable que le gustase tener como excusa el hecho de poder justificar su inacción, de hacer casi nada, en los palos en la rueda que le puede poner el Concejo. Nosotros no le vamos a dar esa excusa, pero sí le vamos a pedir que se pongan alas en los zapatos para ir un poco más rápido, les queda un año de gobierno y están haciendo muy poco”

“Sería muy torpe que el Concejo tenga un intendente víctima de la política. Se va a tener que hacer cargo de lo que no hace, no mira o no escucha. Las principales herramientas siempre se las dimos”, expresó.

Además, Taccone acusó que “las cuestiones presupuestarias tienen que ser tratadas por sobre los intereses políticos y sobre las decepciones políticas. Acción Marplatense está decepcionada con este gobierno porque la actual ordenanza fue un acuerdo que no se cumplió. Podríamos votar en contra, pero no será lo mejor para los vecinos”.

“En 2023, los vecinos decidirán si se conforman con una ciudad en donde no se hacen las cosas y tiene un gobierno de brazos cruzados, que sube cosas edulcoradas al Instagram o apunta a una acción de gobierno”, cerró.

Embed

Virginia Sívori, del Frente de Todos, confirmó que no van a acompañar y argumentó que “habría que trabajar en un esquema recaudatorio más progresión y más inteligente para mostrar qué ciudad queremos. Vamos siete años de Cambiemos y se reproduce la herramienta, se concentra la recaudación en Servicios Urbanos y Seguridad e Higiene, pidiendo el esfuerzo siempre a los mismos. Es cómodo para el gobierno e incómodo para la gente”.

“No se trabaja en una ampliación de la base de contribuyentes. Creemos que cada vez que se tratan estas ordenanzas, se pierde una chance de mejorar la ingeniería para recaudar más recursos propios y se pierde la oportunidad de que sea una herramienta promocional para acompañar a distintos sectores que son el motor económico”, apuntó.

“Lo de las tasas eliminadas no es así, son tasas que quedaron obsoletas y se acomodan legislativamente. En cuanto a las habilitaciones, esto sí es verdad y se hace bien”, expresó Sívori.

“Reproducimos año tras año un esquema tributario que va perdiendo sentido de equidad. No se les cobra lo mismo a las empresas de telecomunicaciones ni a los que vienen a hacer promociones en la costa”, explicó. “Lo que venimos pidiendo es criterio y claridad sobre las prioridades, qué sectores vamos a acompañar y a cuáles les vamos a pedir un esfuerzo”, dijo.

“Este más 2000% de incremento en el período 2015-2023, durante la gestión de Cambiemos, es un montón y no mejoraron los servicios en relación al aumento. El 73%, encima, ya vendrá en enero, no hay progresión. Este gobierno no piensa en los vecinos”, apuntó.

Marianela Romero, de la UCR, apuntó que “se seguirá cuidando la forma de manejar los recursos para no generar un impacto en el bolsillo teniendo en cuenta la hiperinflación del último año”.

“Esta ordenanza intenta seguir acompañando a los que generan trabajo genuino en el municipio”, apuntó. “El aumento será por debajo de la inflación. Se sigue trabajando con responsabilidad para cuidar a los vecinos”, dijo. Finalmente, manifestó “el acompañamiento”.