Se buscan padrinos en Mar del Plata: cómo cumplir el deseo de niños carenciados en Navidad

La realidad es que Papá Noel por lo general algún ítem cumple. Pero "por lo general" no es siempre y sobre todo en muchas casas humildes donde las necesidades a cubrir son otras y más urgentes.

"Abrazarte mdp" nace con la idea de ayudar a que 200 chicos de los barrios Nuevo Golf, La Herradura, el Paraíso y Vértiz tengan "las mismas posibilidades que cualquier nene". Y , sus voluntarios, decidieron buscar padrinos para que les cumplan los deseos en estas fiestas.

image.png

"A nuestros hijos le regalamos lo que nos piden y queríamos que pase esto mismo. No que les llegue los que le toca sino lo que realmente quieren. Queremos que ellos elijan el regalo, otros años no nos creían que les iban a llegar lo que querían", cuenta Micaela, una de las colaboradoras.

Las opciones para ayudar

"La primera es apadrinar un nene. Les mandamos un video con lo que quiere ese nene y esa persona tiene que cumplir con ese pedido. Tenemos ciertas reglas: no pueden pedir ninguna marca en particular, no debe ruedas ni ser electrónico. Por lo general no piden cosas complejas de comprar, son cosas sencillas, pero si llegan a pedir algo muy caro les pedimos que den otra opción", revela la mujer.

Por otro lado, se puede comprar un bono, que cuesta 3 mil pesos y con ese dinero los voluntarios realizan las compras en un mayorista. Siguiendo la misma lógica y cumpliendo el pedido de los niños. Se puede realizar una transferencia al ALIAS: Abrazarte.mdp.

Cómo nace "Abrazarte"

Hace 4 años que un grupo de amigos se juntó, queriendo ayudar, y armaron una asociación civil con el fin de "darle a niños iguales posibilidades".

"El enfoque está en ayudar a los nenes a ir al colegio e intentar que tengan las mismas posibilidades que cualquier nene. Que vayan al colegio alimentados y con todo lo que necesiten. Hacemos apoyo escolar y nos ocupamos de las necesidades de ellos", asevera Micaela.

image.png

En total son cinco los voluntarios que buscan "romper" con la "grieta social". "Tenemos hijos, vemos la vida que tienen ellos y de otros nenes, por eso queríamos que esa brecha se termine y empezamos a ayudar. Así se fueron sumando otros amigos. Cada uno tiene su rol dentro de la organización y nos vamos complementando", sostiene la mujer.

Y agrega: "Ellos nos dan tanto amor que nos hacen fácil la tarea. No sabemos quién ayuda a quién. En realidad, sabemos que ellos nos ayudan a nosotros. Hacemos apoyo escolar, y siempre necesitamos voluntarios. Vienen a desayunar, a almorzar y a jugar los sábados en el merendero".

Si bien el rol presencial está en el barrio Nuevo Golf, también llevan mercadería a otros merenderos de distintos barrios locales. "Los incluimos en las colectas y hacemos de apoyo a los problemas que van surgiendo. Queremos que estudien y avancen, les damos las facilidades para eso", completó.

A quienes quieran colaborar pueden escribirles a través de las redes sociales @abrazartemdp o al 2233 124199.