Se cumplen 35 años del día que Monzón mató a Alicia Muñiz en Mar del Plata

Cuando se encontraba en la etapa final de su condena, Monzón comenzó a gozar de salidas transitorias para trabajar. En una de ellas, el boxeador falleció a los 52 años cuando perdió el control del auto que conducía, un Renault 19. Mordió la banquina y volcó en plena ruta cuando regresaba de pasar un fin de semana cazando y pescando en la localidad santafesina de San Javier.

Alicia Muñiz se quejaba en la intimidad de los maltratos del ex deportista."Lo dejé, bebía demasiado. Compartimos muchas cosas, pero él es agresivo con todo el mundo y yo no podía ser la excepción. Tiene momentos agresivos. Aunque nunca me faltó el respeto, Carlos es un chico que quiere un juguete con todas las ansias y, una vez que lo tiene, lo destroza. Cuando recién empezamos a salir, una noche me dijo que no me enamorara de él porque me iba a destrozar". Así se manifestó Muñiz en noviembre de 1980 en una entrevista con la revista La Semana.

Monzón se casó por segunda y última vez con Alicia Muñiz, el 28 de diciembre de 1981. Fruto de esa relación nació su último hijo Maximiliano. Siete años después esa relación terminaría trágicamente.