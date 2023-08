Se rateó de la escuela, lo busca todo Rosario y apareció en Mar del Plata: "Quería conocer la costa"

"Quería conocer la costa. Estoy en Mar del Plata, si me buscan acá me voy a la mierda de vuelta", comunicó Antonio "Tony" Fernández, de 17 años, quien movilizó a la policía y tiene a su familia y sus amigos en vilo.

Según el estudiante del Superior de Comercio, que alarmó a todos cuando se ausentó a una reunión del centro de estudiantes que preside, días atrás, se encuentra actualmente "de vacaciones y descansando" y dejó trascender que ya consiguió trabajo de mozo en la ciudad y alquiló un departamento. "No me mataron, no me hicieron nada, quería tomarme un tiempo", agregó.

Rápidamente sus amigos se volcaron a las redes sociales para pedirle que recapacite y para consultarle si realmente se fue de Rosario o se trata de una broma de mal gusto.

"Fue a la escuela, salieron a comer una hamburguesa a Presidente Roca al 700 y desde entonces no se lo vio más", aseguró el papá del joven a medios rosarinos.

Según informó el hombre, «Tony» debía volver a la escuela porque tenía una reunión del centro de estudiante del cual es el presidente, pero nunca llegó. «Estaba vestido con ropa oscura, tiene tez blanca, y mide 1.85», detalló el familiar quien además contó que están "desesperados" buscándolo y aún "sin novedades". Antonio tiene además pelo castaño corto y ojos marrones.

La fiscalía informó que fue visto por última vez este viernes «en horas del mediodía tomando transporte público de pasajeros en zona de calles España y Mendoza de Rosario con dirección a Pueblo Esther. Lugar donde reside».

Por cualquier información sobre Antonio Fernández, comunicarse al 911 o vía redes sociales a la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción (Rosario).