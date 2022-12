Seguidilla de accidentes en obras: UOCRA responsabilizó a ingenieros y técnicos en seguridad e higiene

Luego de que ocurrieran dos derrumbes en siete días, César Trujillo, de la UOCRA, reclamó por la falta de controles y apuntó contra los ingenieros y técnicos de seguridad e higiene. “No están a la altura de las circunstancias”, declaró. “Nos tienen que indicar para que nosotros hagamos las cosas bien y no pase lo que pasa”, dijo. “Ellos son los responsables. Están en los carteles, pero no aparecen en las obras”, aseguró.