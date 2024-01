Según la Cámara de Ferreterías, el paro "carece de legalidad" y no se debería abonar la jornada del que falte

"Entendemos los motivos que originan el paro, pero destacamos que los empresarios necesitan trabajar para generar ingresos y hacer frente a sus compromisos económicos", agregaron.

Respecto a la movilización convocada en Mar del Plata este miércoles al mediodía, estimaron que tendrá una duración de unas tres horas que coincidirá con "un horario con menor impacto para las actividades comerciales".

En el tramo más saliente de la misiva, precisaron que "el derecho a la huelga está protegido constitucionalmente por el artículo 14 bis" pero objetaron que "hasta el momento, el paro carece de legalidad, por lo que, en principio, la falta de asistencia puede considerarse injustificada. Se podrán aplicar descuentos, incluso de presentismo, en caso de acumular más de una falta en el mes".

En ese punto, recordaron que "durante el conflicto, los trabajadores no tienen derecho a percibir salarios, ya que rige el principio de que no corresponde salario sin trabajo. No hay obligación de abonar el salario durante el tiempo que dure la medida de fuerza".

Finalmente ofrecieron una línea de Whatsapp (223 344 4925) donde se podrán denunciar "aquellos casos en donde de alguna manera se pretenda intimidar o limitar la apertura de comercios" .