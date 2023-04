Semana Santa arrancará con actividades gratuitas en Mar del Plata: ¿Qué se puede hacer?

Todas las actividades

Lugares Emblemáticos Religiosos: Capilla Santa Cecilia, horario de 18:00 a 21:00 (se ingresa hasta las 20.30). Inscripción por WhatsApp: 2236892835 – 2235353548. Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, agenda de Jueves Santo: 20 horas Santa Misa Solemne de la Cena del Señor presidida por el Sr. Obispo. Gruta de Lourdes, horario de 18 a 24 (se ingresa hasta las 23.30). Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero, Templo Centro Evangelístico - Muestra del Templo.

Lugares Emblemáticos: Torre Tanque, de 18 a 00, breve explicación y subida. Villa Victoria, de 18 a 00. 20, visita guiada a cargo de “Avelina” la ama de llaves de Victoria Ocampo.

Villa Mitre de 18 a 22, Museo Juan Carlos Castagnino de 18 a 00 horas, Museo de Ciencias Naturales, de 18 a 00; 18 horas Obra de teatro "Historia de una bolsa" con temática ambiental y 20 horas, Taller interactivo sobre arañas y otros bichos a cargo del entomólogo Luciano Peralta.

Shows al Aire Libre, en Villa Victoria, 19 horas Rusea y 21:00 Columbia tributo a The Beatles. En Gruta de Lourdes, a las 20 Coro Alas Argentinas, en Plaza del Milenio a las 1815 horas desfile de la Guardia del Mar, en la Plaza seca del Paseo Aldrey, a las 19 horas desfile de la Guardia del Mar y en la Plaza del Agua, 19:45 desfile de la Guardia del Mar. Desde las 20 horas Out of Control y a las 21 Equinoxio.

Walking Tour: Mar del Plata Loma Santa Cecilia - Centro Cívico, a las 19.30, grupo de 20 personas, duración una hora y media.

Salida con guía y acompañante de la Capilla Santa Cecilia a las 19.30 horas por la calle Córdoba hacia la Diagonal Alberdi, parada en el Monumento a los Caídos en Malvinas Argentinas, Plaza San Martín, Monumento al Gral. San Martín, Escuela Nº 1, Municipalidad, Teatro Colón, Diagonal Pueyrredon, Calendario, terminando en la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Inscripción por WhatsApp: 2236892835 – 2235353548.

En la Rambla y Plaza Colón, guiada peatonal a cargo de Constanza Addiechi, a las 19 horas y duración una hora. Salida del local de informes del EMTur hasta la plazoleta de la Armada Argentina, Rambla, farolas y monumento a los Lobos Marinos. Inscripción por WhatsApp: 2236892835 – 2235353548.