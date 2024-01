Sigue el paro de colectivos: se hizo la transferencia, pero los choferes aún no cobraron

“Por otro lado, aclarar que no hemos recibido ningún pedido de conciliación obligatoria. El pedido que hizo el Intendente fue convocar a una reunión entre el sindicato y el municipio, lo cual sin la presencia de las empresas carece de sentido y persigue más un impacto mediático que la intención de resolver un problema de fondo”, aseguró Calamante.

“Sería pertinente que el intendente Montenegro haga este reclamo al gobierno nacional por la parte que le corresponde en materia de subsidios, ya que esta situación no es ajena a la decisión del gobierno nacional de recortar los subsidios al transporte. Si esto no se modifica, el conflicto recién empieza”, dijo luego Calamante.

“Por último, en este marco estamos esperando que se normalice el servicio en Necochea y Olavarría, donde también hubo un retraso en los pagos de diciembre”, afirmó.

La voz de los trabajadores

“Hasta ahora nada”, dijo Juan Cruz Mastromarino, el vocero del gremio, en Teleocho Informa. "El intendente tendría que entender que los trabajadores son rehenes del sistema porque también trabajaron y no cobraron. Lo único que queremos es que nos paguen por nuestro trabajo porque no trabajamos gratis. Queremos que el cuarto día hábil estén nuestros sueldos”.

colectivos paro mastromarino.jpg

“Nosotros no vivimos de promesas. El lunes iba a estar el sueldo, pero no apareció. La plata no aparece, no tenemos cómo solventar a nuestras familias”, expresó el vocero del gremio que tiene 1700 choferes afiliados en Mar del Plata y la zona. "Falta el 70%. Cobramos el aguinaldo en tres veces. Siempre tratamos de no complicar el usuario", aclaró.

“Apenas esté la plata en nuestras cuentas vamos a salir a trabajar. Están los compañeros listos en las empresas para arrancar”, aseguró Mastromarino.