Sileoni defendió en Mar del Plata la extensión horaria en las escuelas: "Son posibilidades y derechos"

“Hubo cierta distancia inicial de las comunidades, hasta que advirtieron que no había resistencia gremial, porque ningún docente que no quiera es obligado, esto se hace sin sufrimiento institucional. Hay un contrato tácito con la familia sobre las cuatro horas y no se puede de un día para el otro pasar a ocho o a cinco. Hay que hablar con los papás y se ha hecho. Cuando lo explicás, lo que queda es positivo, es muy bienvenido”, argumentó.

En Mar del Plata, además, Sileoni estará recorriendo las nuevas aulas y obras realizadas en la Técnica 3 y abrirá el Encuentro Provincial de Educación Secundaria Técnica.

En rueda de prensa, consultado sobre el estado de la infraestructura en la educación, Sileoni dijo “está siendo atendida muy seriamente por el gobernador, con un plan de obras muy ambicioso. Llevamos 111 escuelas inauguradas y hay 120 más en construcción, se realizaron 400 intervenciones y hay 5000 obras más en las que estamos trabajando mucho. Es en un parque edilicio muy grande. Hay 12.000 edificios escolares que venían de un tiempo de abandono”.

“Estamos saldando deudas en cuanto a calefacción para no tener problemas el año que viene. Estar en una escuela digna es un derecho y tenemos que trabajar para que eso suceda”, sentenció.

EN DETALLE

La jornada completa alcanzará en la región a 2232 estudiantes: 199 en General Alvarado en las Escuelas 5 y 13 y 2003 en General Pueyrredon (Escuelas 17, 44, 79, 3, 63, 65, 69, 73 y 76) y 30 en la Escuela 15 de Mar Chiquita.

La quinta hora alcanza a 7455 alumnos: 1149 en General Alvarado (Escuelas 7, 8, 9, 11, 12 y 17), 5246 en General Pueyrredon (Escuelas 15, 21, 22, 25, 30, 48, 51, 60, 67 y 71) y 1060 en Mar Chiquita (Escuelas 1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 27 y 29).