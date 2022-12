Su hija murió en el HIGA y denuncia mala praxis: "Se me ríen en la cara"

Dos semanas después, abandonó la sala de terapia intensiva y fue trasladada a una sala de cuidados intermedios, donde era visitada por su familia y se la veía bien, hasta que el 21 de enero falleció.

"Tenía un cuaderno donde escribía lo que estaba sintiendo y en varias oportunidades escribía al personal que le limpiaran la tráquea porque no podía respirar. Ya estaba anunciando la impericia de ellos. Habría tenido una falta de limpieza, por eso se habla de mala praxis", detalló meses atrás Julio Costa, el abogado de la familia.

La fiscalía de Delitos Culposos determinó que la joven “falleció como consecuencia de una obstrucción a nivel de la traqueotomía producida por la acumulación de mucosidad”. En el expediente se señala que la limpieza de la zona debía ser realizada por el cuerpo de enfermeras, y se deja constancia de que “algunas lo hicieron correctamente y otras no”.

Como Lourdes fue atendida por 20 personas y, al no poder individualizarlas, la Justicia se declaró incompetente para efectuar imputaciones por homicidio culposo.

“Me dicen que quienes la atendieron son culpables, pero no imputables. Y por eso me cierran la causa. Se me ríen en la cara. Es increíble”, señaló Patricia Pérez, madre de la víctima. “Nos dan la razón de que a mi hija no la atendieron bien y que la mala limpieza generó la obstrucción que derivó en su muerte, pero dicen que no pueden encontrar a los responsables”, resumió.

“Le dije al fiscal que me estaba tomando el pelo. En el expediente hay declaraciones de médicos que dicen que ella era aspirada a diario, cuando el fallo dice exactamente lo contrario”, continúa Patricia, y su indignación se vuelve más grande: “Lourdes está enterrada hace casi un año y los médicos que la atendieron siguen trabajando”.

