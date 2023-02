Taxista borracho atropelló a una nena en pleno centro de Mar del Plata

Luego del hecho, policías en bicicleta se acercó al lugar para brindarle asistencia a la niña y detener al conductor. Al arribar personal de Tránsito, se le realizó un test de alcoholemia que dio positivo con 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

La niña fue también asistida luego por médicos del SAME que se habían acercado rápidamente en una ambulancia y, al ver que no tenía herida de gravedad, decidieron no trasladarla. El auto fue secuestrado y al chofer se le quitó la licencia de conducir. El hecho es investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos.

Los conductores profesionales tienen una tolerancia de 0 en los tests de alcoholemia, los automovilistas tienen un 0.5 de tolerancia y los motociclistas un 0.2.

Los efectos negativos al conducir, según el nivel creciente, son los siguientes: con 0,15 disminución de reflejos, con 0,20 falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad, con 0,30 trastornos motores-euforia, con 0,50 aumento del tiempo de respuesta, con 0,80 trastorno general del comportamiento, con 1,20 cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual y con 1,50 embriaguez motora, embriaguez que se acompaña de agitación psicomotriz y conductas agresivas. Esta embriaguez aparece al poco tiempo de beber alcohol, mientras se está bebiendo o poco después de dejar de beber.