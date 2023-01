Taxistas intensifican la medida de fuerza y cortan la ruta 2

"Vamos a cortar la ruta 2 a la altura del Aeropuerto. Estamos con numeroso cortes y los mantenemos. Estuvimos en el centro, playa grande, la municipalidad. El único que no está es el intendente", aseveró el referente de los taxistas e indicó: “El viernes y el sábado habrá un problema mayúsculo en todas las rutas de la ciudad”.

“El acatamiento fue total, el paro fue rotundo, exitoso. Pasaron 15 horas de medida y no aparecen con soluciones para Mar del Plata porque esto está perjudicando al pueblo. No tuvimos un solo mensaje. Nos expresamos muchas veces, buscamos el diálogo, presentamos denuncia en la fiscalía, anunciamos el paro con una semana de anticipación”, detalló el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis.

Asimismo, Sánchez indicó que el fin de semana se cortará “las rutas de la ciudad, no entrará ni saldrá nadie”. “Los compañeros estamos convencidos de las medidas, porque agotamos las medidas de diálogo. El que no se presenta es el intendente, ya hablamos con funcionarios, el Secretario de Gobierno ya no me contesta los mensajes. Nos obligó a llegar a este punto y las medidas se irán acrecentando”, indicó.

Al ser consultado por el impacto que tiene este tipo de medidas en la gente, dijo que “la solución la tuvo el intendente desde que anunciamos la semana pasada la medida de fuerza” y podría haber sido distinto “si se hubiera acercado a conversar, un cuarto intermedio, pero no aparece”.

“El paro de taxista es el más noble que hay, porque para y no trabaja. En este momento estamos dejando de tener ingresos, no hay más perjudicados que nosotros. Pero vamos a seguir con la medida porque estamos defendiendo la comida de nuestras familias. Las soluciones vienen con el transporte regulado”, destacó Sánchez.