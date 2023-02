Taxistas se manifestarán en la entrega de los Premios Estrella de Mar

Al mismo tiempo, admitió que no se trata de un paro sino de una "visibilización" del conflicto pero que no se descartan más medidas de fuerza para la próxima semana. "Lo único que estamos pidiendo es que nos escuchen y hagan cumplir las ordenanzas vigentes", amplió.

"No vamos a restringir el servicio por lo menos esta semana, si no tenemos respuestas seguramente la semana que viene vamos a ir endureciendo las medidas. No queremos castigar el servicio, pero no descartamos que la próxima semana se vayan a adherir otros gremios: la CGT, el Partido Justicialista, las 62 organizaciones y otros medios importantes del transporte", aseveró Cirone.

Taxis vs Apps

Taxistas y remiseros realizaron la semana anterior un paro de actividades que incluyó un corte parcial en la ruta 2 en protesta a la llegada de las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify, que ya funcionan en la ciudad pero sin habilitación.

Durante la protesta, se complicó el acceso a la ciudad y muchos turistas circulaban a paso de hombre, muy lentamente y teniendo que tomar desvíos. No somos extorsionadores y respetamos a la gente. Tomamos la actitud de lucha, somos pacíficos y tranquilos", expresaron en el móvil de Canal 8.

Después de tomar la decisión de levantar la medida el viernes, no se volvió a realizar ningún tipo de protesta durante el fin de semana.

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro aseguró en conferencia de prensa que “este grupo de personas les comunicó a los turistas que no vengan" y "son prácticas mafiosas de apriete y extorsión".

"Bloquean la ciudad y tomamos la decisión de llevar adelante las denuncias con las herramientas que tenemos a mano, porque cometen delitos. Lo vamos a hacer y prestaremos atención a quiénes son estas personas. No son todos. Muchos quieren trabajar y no lo hacen con miedo. Habrá multas y suspensiones de las licencias”, aseveró el intendente.

Lejos de estar resuelto, este conflicto parece tener mucha tela para cortar todavía.