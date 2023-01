Taxistas y remiseros anunciaron un nuevo paro y cortarán la ruta 2

Conflicto por App Taxistas en HCD: una reunión picante que no alcanzó para evitar otro paro

“Vamos a realizar un paro por 12 horas, con corte en la ruta 2. El intendente Guillermo Montenegro sigue sin aparecer y manda a hablar a los concejales. Es una falta de respeto. Pedimos medidas urgentes para solucionar el problema que estamos pasando con las plataformas de transporte ”, expresaron en una conferencia de prensa. Además, advirtieron que, si no hay soluciones “se van a incrementar las medidas”.

La fiscal Andrea Gómez se reunió con el abogado de los taxistas, Fernando Herrera y el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde se solicitó que no cortaran la ruta. “Nos pidieron que dejemos un carril para que la gente pueda circular, pero va a estar complicado, avanzarán a paso de hombre”, remarcó Pablo Sánchez, de Servitaxi.

Además, afirmó que no descartan realizar cortes en otros puntos de la ciudad. "Y si no hay respuestas, la medida se va a intensificar durante el fin de semana", agregó.

La movilización será desde las 12 en 14 de Julio y Libertad y de ahí marcharán hasta la ruta 2. Por momentos dejarán carril libre para que puedan circulan los automovilistas y colectivos.

Tras el encuentro al que fueron convocados choferes y propietarios, señalaron que la reunión para una conciliación no fue como esperaban. Participaron referentes de distintas asociaciones de taxis y remises, la presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero y los concejales Marianela Romero, Agustín Neme y Angélica González.

Los taxistas esperaban que el municipio los llamara para mantener un encuentro el martes, cuando realizaron el paro con corte de calles en distintos puntos de la ciudad, pero eso no solo no sucedió, sino que sobre el final del día el intendente Guillermo Montenegro aseguró que no iba a aceptar aprietes ni extorsiones y anunció que los denunciaría penalmente.

Por su parte, el miércoles las entidades de taxis respondieron con una denuncia al intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público: lo acusan de no controlar a las plataformas digitales.